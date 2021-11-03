Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: дочь экс-чиновника получила срок за педофилию, а в крае ввели очередные антиковидные меры

Подборка новостей за 3 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей Хабаровского края, желающих знать свежие новости региона, мы подготовили подборку инфоповодов за 3 ноября.

ОЧЕРЕДНОЙ «ДИСТАНТ»

В Хабаровском крае с 4 ноября начинают действовать новые ограничения из-за высоких темпов распространения коронавируса. В сфере образования ограничения вводят лишь частично. Школьники продолжат учиться очно, а вот у студентов вузов дистанционный режим продлится как минимум до 6 декабря.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОЧЬ ЭКС-ЧИНОВНИКА ОСУЖДЕНА ЗА ПЕДОФИЛИЮ

В феврале этого года в один из хабаровских судов поступило чудовищное дело супругов В. Муж и жена извращали свою маленькую дочь. Спустя более полугода, горе-родителей отправили за решетку.

АЛКОМАРКЕТЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ

Под ограничения попадают магазины, которые получают больше половины выручки с продажи алкоголя. Свои двери они закроют 4 ноября. К работе алкомаркеты вернутся 12 ноября.

АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ

С 4 по 12 ноября в Хабаровском крае закрываются торговые центры, развлекательные, культурные учреждения. Предприятия косметических, бытовых услуг и общепит работают только на вынос и доставку. Закрываются алкомаркеты, бассейны, фитнес-центры, детские комнаты.