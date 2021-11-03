В правительстве Хабаровского края рассказали о мерах по поддержке бизнеса в период «антиковидных» ограничений

В регионе введут систему QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 3 ноября принял ряд важных решений. Они связаны с небывалым ростом заболеваемости ковидом. За неделю в крае зарегистрировано 2759 случаев заболевания. В связи с этим оперштабу пришлось пойти на решительные меры.

С 4 по 12 ноября 2021 года в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе запрещена работа торговых центров и общепита, за исключением работы на вынос. Кроме того, в регионе вводится система QR-кодов.

Хабаровский край стал одним из первых регионов России, в котором властям пришлось пойти на столь жесткие меры. В первую очередь это связано с нежеланием жителей вакцинироваться. Это ведет к росту случаев заболеваемости и, как следствие, гипернагрузке на систему здравоохранения.

Ранее краевое правительство уже предупреждало, что если ситуация останется прежней, то будут введены допограничения.

При этом правительство края подготовило меры поддержки предпринимателей в условиях ограничений.

- Ограничительные меры переходят в запретительный формат. Это ударит по бизнесу. По поручению губернатора Хабаровского края хотел бы заявить о том, какие меры будут приняты в отношении компаний из списка пострадавших от ограничительных мер. Во-первых, это субсидии. Правительство России определило, что получателями выплат станет 21 отрасль, - рассказал министр экономического развития края Виктор Калашников.

Министр отметил, что глава региона Михаил Дегтярев дал поручение в оперативном порядке наладить взаимодействие с федеральной налоговой службой и бизнесс-объединениями.

- Размер – одного МРОТ на одного работника для компаний, которые включены в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июля 2021 года. В реальном выражении это 12792 рубля. Другая форма поддержки – возможность для компаний и индивидуальных предпринимателей получить льготный кредит. Это называется «Фонд 3.0». Кредит на 1,5 года под 3% годовых. Он будет даваться под обязательство сохранить не менее 90% занятых по состоянию на июнь текущего года. Первые полгода кредитополучатель не будет ничего выплачивать, потом выплаты пойдут равными долями, - разъяснил Виктор Калашников.

Михаил Дегтярев также поручил правительству оперативно отладить работу с коммерческими банками, чтобы отладить такой сервис поддержки.

В сложившейся ситуации региональной власти приходится принимать не всегда популярные меры, но лишь они смогут защитить тысячи людей во время разгула пандемии.

Стоит заметить, что детские сады, школы и колледжи продолжат работать в обычном режиме.