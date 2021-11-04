Жители Еврейской автономной области могут остаться без медпомощи Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Еврейской автономной области могут остаться без медпомощи. В Облученском районе разразился медицинский скандал. Все сотрудники скорой помощи отказались от вакцинации от COVID-19 и написали заявление на увольнение. Ситуацию решить пока не удалось.

Уволиться хотят 15 работников. Предполагается, что они будут работать до 15 ноября, затем, из-за отсутствия прививки от ковида, к работе их допускать нельзя. По постановлению Роспотребнадзора по ЕАО, медработники до 15 ноября должны получить первую дозу вакцины.

Напомним, ситуация с коронавирусом в этом регионе сложная. Наблюдается прирост заболевших. Занят почти весь коечный фонд.

- На конец октября санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Еврейской автономной области напряженная. Занято 82% выделенных для больных ковидом коек. Поступает большое количество кислородозависимых людей. Даже люди, которые переносят болезнь в легкой форме, нуждаются в кислородной поддержке. Это особенность течения заболевания в этот сезон, - отметил Валерий Жуков, зампред правительства ЕАО.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в регионе, главный врач скорой медицинской помощи ЕАО не видит проблемы в том, что все работники собираются уволиться.

- В Облученском районе, который обслуживает станция скорой медицинской помощи, живет около 25 тысяч человек. С таким количеством населения вполне могут справиться две-три бригады. Сейчас там работает пять бригад. Медики выезжают в Облучье и соседние села: Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Также, при лечебных учреждениях работают бригады неотложной помощи. Так что, даже если все 15 сотрудников уволятся, город не останется без медпомощи, - сказал Владислав Коган, главный врач скорой медицинской помощи ЕАО.

Еврейская автономная область является одним из антилидеров по вакцинации среди регионов Дальнего Востока. На это обратил внимание полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Поэтому ЕАО посетит бригада специалистов-ревизоров.