Михаил Дегтярев назвал меры поддержки бизнеса и людей во время пандемии

Глава региона поставил задачу осуществлять льготное кредитование предпринимателей Фото: Иван МАКЕЕВ

С 4 ноября на территории Хабаровского края вступили в силу дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса. И с этого же дня начали действовать меры поддержки для бизнеса. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал об этом в телеинтервью на канале "Россия-24".

- Мы заботимся не только о тех, кто работает по найму, но и о предпринимателях. Поэтому по моему поручению все меры федеральной поддержки будут реализованы в ближайшую неделю. Это поддержка малого и среднего бизнеса, кредитование, отсрочки платежей. Плюс мы введем на следующей неделе наши региональные меры. И еще – очень удобно для тех, кто, к сожалению, потерял работу – мы в электронной форме все формальности улаживаем. Они обретают статус безработных – без походов в службу занятости, сбора справок и прочего. Такие люди в течение недели или получают новую работу или сразу же начинают получать пособие. Времена тяжелые, заботимся обо всех, - сказал Михаил Дегтярев в прямом эфире федеральному российскому телеканалу.

Глава региона поставил задачу осуществлять льготное кредитование предпринимателей в пострадавших отраслях, направленное на сохранение рабочих мест. Это - кредит на полтора года под 3% годовых при условии сохранения 90% рабочих мест. Первые 6 месяцев - льготный период, не требующий выплат. Следующие 12 месяцев долг выплачивается равными частями.

Кроме того, губернатор поручил экономическому блоку правительства в кратчайший срок проработать и представить ему перечень дополнительных мер поддержки пострадавших отраслей бизнеса. В своем Instagram он подчеркнул, что ждет предложений от блока первого зампреда правительства Марины Авиловой.

3 октября на эту тему доклад губернатору сделал министр экономического развития края Виктор Калашников.

Михаил Дегтярев стремится максимально нивелировать все риски и негативные последствия от нового локдауна для бизнеса. Губернатор понимает, что бизнес - это не только налоги, но и рабочие места для жителей края, поэтому любые ограничения должны быть компенсированы равнозначными мерами поддержки из бюджета.