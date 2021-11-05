Алкомаркеты в Хабаровском крае откроются на четыре дня раньше

В Хабаровском крае скорректировали некоторые антиковидные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае скорректировали некоторые антиковидные меры. Послабления получили алкомаркеты, которые должны были закрыть свои двери с 4 по 12 ноября. Соответствующее постановление подписал глава региона.

Ограничения коснутся магазинов, где доля продажи алкоголя составляет более 50 процентов. Закроют алкомаркеты не во всем регионе, а в крупных городах и тех населенных пунктах, где низкие темпы вакцинации. Речь идет о Хабаровске и пригороде, Комсомольске, Амурске, Николаевске, Совгавани, Бикине и поселке Переяславка.

Алкомаркеты, согласно постановлению, должны быть закрыты с 4 по 7 ноября включительно. Свое решение власти ранее комментировали высоким уровнем потребления алкоголя в стране.

Остальные жесткие антиковидные меры действуют без изменений. Напомним, что с 4 по 12 ноября в крупных городах края закрыты торговые центры, развлекательные и культурные объекты. Приостановили работу фитнес-центры, сауны, бани, бассейны, детские комнаты, ночные клубы, бары, непродовольственные магазины. Общепит, предприятия бытовых, косметических услуг и работают на вынос и доставку.

С 7 ноября для проезда на междугороднем автомобильном и ж/д транспорте необходимо будет предъявить QR-код. Получить его могут те, кто прошел все этапы вакцинации против коронавируса, либо те, кто переболел ковидом в последние полгода. Также возможен проезд по отрицательному ПЦР-тесту или справке об иммунизации.

QR-коды с 13 ноября начнут требовать при посещении торговых центров, общепита, караоке, бань, саун, фитнес-залов, бассейнов, объектов культуры. Также новая система заработает в гостиницах и хостелах.

В обычном режиме продолжат работу продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины. На дистанционное обучение до 6 декабря уходят некоторые вузы края. Школы, колледжи и детские сады будут работать как обычно.

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