Скандал с увольнением сотрудников скорой в ЕАО набирает обороты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Скандал с увольнением сотрудников скорой в ЕАО набирает обороты. Напомним, что фельдшеры и водители службы в Облучье взбунтовались против объявления об обязательной вакцинации медработников. К протесту присоединились коллеги из села Пашково.

УВОЛИТЬСЯ - ЗАКОННОЕ ПРАВО

- Ни о каких «27 врачах в Облучье» не может быть и речи. Среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад – из Облучья и Пашково. Это восемь фельдшеров, пять медсестер, остальные – уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего – 26 человек, - сообщили «КП» в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области.

Причиной скандала стало распоряжение главного санитарного врача ЕАО, в котором говорится об обязательной вакцинации 80 процентов медработников. До 15 ноября они должны сделать первую прививку, до 15 декабря - вторую. Сотрудники протестующих бригад скорых считают, что вакцинация - дело добровольное и отказываются проходить иммунизацию.

- В случае, если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы. Законное право работника – освободить занимаемую должность при отсутствии желания ставить прививку от COVID-19, - добавила представитель ведомства.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ

Сотрудники протестующих бригад дорабатывают две недели. По данным властей, ситуация не скажется на оказании экстренной помощи местным жителям. В Облученском районе работают еще три полноценных отделения скорой, отделения неотложной помощи при больнице, а также санавиация.

- На участке, который обслуживают отделения скорой медицинской помощи в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам, с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас в районе задействованы пять бригад скорой помощи – дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан – плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется, - прокомментировал Владислав Коган, главный врач скорой медицинской помощи Еврейской автономной области.

Некоторые бунтующие сотрудники обратились в прокуратуру. Проводится проверка.

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