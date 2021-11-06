Австрийский продюсер прилетел в Хабаровский край для завершения работы над фильмом об амурских тиграх Фото: Правительство Хабаровского края

Австрийский продюсер Александер Бундтцен встретился с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Вдвоем они обсудили завершение работы над документальным фильмом «Хозяин тайги – Возвращение амурского тигра». Основные съемки проходили на территории Хабаровского края и в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, сообщили в правительстве края.

Главным образом фильм посвящен тому, как в России борются за восстановление популяции тигров и работают над тем, чтобы полосатые хищники сумели вернуться в привычную среду обитания.

- Мы строго следуем взятым обязательствам по сохранению популяции амурского тигра. Активно сотрудничаем с «Центром «Амурский тигр». В Хабаровске сейчас идет строительство специализированного центра экспертиз диких животных. Тигр – настоящий символ края, который может послужить в продвижении и популяризации региона и повышению туристического, научного и профессионального интереса к нашей территории , - отметил Михаил Дегтярев.

До старта показа картины осталось совсем немного времени. Уникальный документальный фильм будет транслироваться в России, Америке, странах СНГ и охватит аудиторию свыше 800 миллионов человек.

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