Вакцинация важна не только для здоровья врача, но и позволяет снизить риски заражения пациентов Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Разрешилась история с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье и Пашково. Напомним, что 26 человек решили уйти по собственному желанию из-за отказа вакцинироваться. Среди желающих уволиться были восемь фельдшеров, пять медсестер, остальные – уборщицы и водители из этих же двух отделений.

Спустя несколько дней, большинство сотрудников бригад скорых передумали. Отозвали заявления об увольнении 24 человека, решение остальных никак не связано с необходимостью ставить прививки.

- Бригаду облученских медиков покидают фельдшер и медсестра: одна переезжает в другой регион, у второй – изменения в личной жизни. На других, видимо, воздействовало доверительное общение с руководителем отдела скорой медицинской помощи Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Вадимом Тепловым, специально прилетевшим в Облучье, - рассказали «КП» в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.

По словам Теплова, вакцинация важна не только для здоровья врача, но и позволяет снизить риски заражения пациентов. Все сотрудники облученской бригады скорой согласились с доводами и сейчас проходят обследование. Несколько человек уже записались на прививки.