ХК «СКА-Нефтяник» из Хабаровска разгромил казанский «Ак Барс-Динамо» со счетом 14:2. Фото: СКА-Нефтяник

Хабаровские болельщики стали свидетелями одного из самых ярких спортивных событий уходящего года: блистательной победы клуба «СКА-Нефтяник» над соперником из Казани «Ак Барс-Динамо». Финальный счет игры составил 14:2. Матч прошел в арене «Ерофей».

После матча нападающий дальневосточного клуба Павел Рязанцев отметил, что этот матч и победу команда посвятила своему погибшему игроку Максиму Ишкельдину, который скончался минувшим летом.

В пресс-службе хабаровского клуба отметили, что столь крупный разрыв в счете стал приятной неожиданностью. Казанцы в межсезонье значительно укрепили свои ряды опытными игроками, и эксперты в подавляющем своем большинстве были уверены, что в этот раз команда из столицы Татарстана сможет оказать хозяевам достойное сопротивление. Однако по факту этим занимался только вратарь команды гостей - Александр Темников, который постоянно подвергался сильнейшим бомбардировкам.

- После того, как с 72-й по 77-ю минуты хабаровчане выдали «очередь» из четырех голов кряду, и на табло загорелись цифры 13:1, в воздухе запахло повторением разгрома, зафиксированного в матче соперников, состоявшегося в марте 2016 года (16:2). До рекорда дело в итоге не дошло. Что, впрочем, вряд ли особо расстроило победителей и их поклонников, - сказали в пресс-службе клуба.

10 ноября хабаровским спортсменам предстоит встретиться на льду с главным фаворитом нынешней чемпионской гонки - вице-чемпионом России, действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны столичным «Динамо».

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