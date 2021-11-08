Галина Кононенко: «Зарплата должна повышаться соответственно росту цен на товары и услуги»

Галина Кононенко, председатель Союза «Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Профсоюзы в Челябинской области предложили закрепить индексацию зарплаты в законе и ввести эту обязанность для всех работодателей независимо от форм собственности. Как сообщила председатель Союза «Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов» Галина Кононенко, эта тема обсуждается еще с 2006 года, когда был принят новый трудовой кодекс и убран КЗОТ. Предложение абсолютно верное, и не нужно в нем сомневаться.

- Порядок индексации заработной платы должен прописываться в коллективном или персональном договорах. По данным, которые мы мониторим в профсоюзных организациях, порядка 60 процентов коллективных договоров содержат такую норму. У кого-то индексация квартальная, у кого-то ежегодная. Но вопрос стоит в законодательном закреплении обязанности. Сегодня у работодателя есть право проводить или не проводить индексацию зарплаты, но слово «обязан» отсутствует. Некоторые вольно читают эту норму. Работодатель обязан проводить индексацию зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги, - рассказала гостья эфира.