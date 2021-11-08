Штормовой ветер, мокрый снег и холод принесет мощный циклон в Хабаровский край Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Длительные выходные в Хабаровском крае подошли к концу, а вместе с ними и спокойная погода. Регион готовится к приходу мощного снежного циклона, который принесет с собой не только дождь и мокрый снег, но и шквалистый ветер. Циклон уже стоит на пороге. Это заметно по затишью, которое сложилось 8 ноября в Хабаровске.

- Южный циклон придет на территорию края уже сегодня ночью, 8 ноября. Сейчас он находится рядом с Приморьем. Осадки начнутся в южной части края. Ночью ожидается преимущественно мокрый снег. Завтра днем, 9 ноября, осадки могут перейти в дождь. В целом 9 ноября в течение дня ожидаются сильные осадки. Ветер усилится до 15-20 метров. Ожидаются гололедные явления, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Подобная погода сохранится еще и 10 ноября. В четверг, 11 ноября, на юге края еще пройдут небольшие осадки, но в целом с этого дня погода начнет улучшаться.

- Дальше циклон уйдет в Охотское море. В центральных и северных районах пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На востоке ветер усилится до 27 метров в секунду. После ухода циклона до конца недели осадков мы больше не ожидаем, - добавила синоптик.

Уже сейчас в регионе слегка упала температура. Как отметила Галина Брынцева, за последний день температура опустилась ниже нормы на 3-4 градуса. Подобные температуры будут держаться на протяжении всей недели.

- Ночью в среднем будет от -5 до -7 градусов. Днем столбик термометра будет держаться чуть ниже нуля. В отдельные дни температура может вырасти до 1-2 градусов тепла, - сообщила Галина Брынцева.

Как подчеркнули в городской Госавтоинспекции, в дни циклона есть высокая вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

- Те, кто еще не поменял резину, переобуйтесь, пожалуйста. В связи с ухудшением метеорологических и дорожных условий в ближайшее время будьте предельно внимательны и осторожны. В условиях сильных осадков, дождя и мокрого снега мы настоятельно рекомендуем водителям воздержаться от поездок на личном автотранспорте. В случае если поездку нельзя отменить, соблюдайте дистанцию и скоростной режим с учетом погодных условий. Не забывайте о пешеходах, которым необходимо уступать дорогу, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Баранов, начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД Хабаровска.