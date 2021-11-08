Героиня «Беременна в 16» из Хабаровска раскрыла тайну отношений с отцом ребенка: «у меня есть свой смысл жизни»

Сейчас Каролина вместе с трехмесячной дочкой познает прелести семейной жизни. Фото: «Беременна в 16»/ телеканал «Ю» Фото: скриншот

Историю юной мамы из Хабаровска узнала вся страна из популярного шоу «Беременна в 16». Сейчас Каролина вместе с трехмесячной дочкой познает прелести семейной жизни. С отцом малышки хабаровчанка не ужилась, несмотря на попытки сохранить брак.

О сложных отношениях с 22-летним Михаилом юная мама говорила еще в выпуске шоу, который набрал несколько миллионов просмотров. Избранник, по признанию Каролины, поднимал на нее руку, запрещал общаться с мамой и с подругой. Несмотря на это, пара зарегистрировала брак, и в отношениях даже наметился прогресс. Хабаровчанка хотела всеми силами вернуть былой огонек и даже готова была пойти к семейному психологу.

Но сохранить отношения паре не удалось. О расставании Каролина написала в своих соцсетях. Отношения с Михаилом девушка назвала тяжелыми, считая, что это было испытание. Вопреки всем тяготам, молодая мама ценит полученный опыт.

- Я наконец-то вышла из этих отношений, а самая главная причина - это домашнее насилие и запреты. И знаете, я счастлива, ведь у меня есть свой смысл жизни - это мой ребенок […]. Мне нужно было это пережить, и я пережила, и рада, что мне подарили такого человека, как Миша, ведь теперь я очень хорошо разбираюсь в парнях и могу вычислить абьюзера на раз, - рассказала подписчикам Каролина.

Девушка добавила, что во время романа стала замкнутой. На пятом-шестом месяце беременности хабаровчанка перестала за собой следить и со всеми потеряла общение.

- Я всегда верила, я думала, что все будет хорошо, все наладится и изменится, но когда человек только обещает и не выполняет, то сразу пропадает все желание быть вместе. Скорее всего я просто настолько устала, что уже нет ни к кому доверия, - добавила девушка.

Сейчас Каролина восстанавливается после расставания. Каких-то подробностей хабаровчанка не сообщает, лишь обмолвилась, что считает низким, когда парень поднимает руку на девушку.

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