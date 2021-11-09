УК «Северный округ»: мы выстраиваем динамику работы с расчетом на будущее

Полина Шутова, директор УК «Северный округ». Фото предоставлено УК «Северный округ»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в начале этого года провозгласил одним из главных приоритетов работы краевого правительства повышение комфортности жизни в регионе вообще и в краевой столице в частности. О том, с чем приходится иметь дело, чтобы люди чувствовали себя благополучно, мы поговорили с директором УК «Северный округ» Полиной Шутовой.

- В этом году у нас были интенсивные работы по формированию городской среды в рамках федеральной программы. В том году мы на нее получили восемь миллионов рублей, в этом - 58 миллионов. Ее основной плюс - то, что собственники не платят ни копейки. В 2021 году таким образом мы благоустроили 20 дворов. В качестве примера кардинальных перемен можно привести дворы домов 16 и 18 по улице Стрельникова. С 2011 по 2021 год всего благоустроено 120 дворов. Что же касается детских площадок, установки малых архитектурных форм, декоративного оформления, то за пять лет облагородили 59 дворов. Нужно понимать, что один двор - это, как правило, несколько домов, - рассказывает Полина Шутова, директор УК «Северный округ».

Одна из крупнейших хабаровских управляющих компаний имеет дело исключительно с жилым фондом, который формировался в те времена, когда благоустройство придомовых территорий стояло далеко не на первом месте. Новостроек нет. Зато есть дома старинные. Например, Яшина, 44 - 1914 года постройки. Он не признан даже аварийным. Подавляющее большинство из 320 вверенных организации домов возведены во второй половине ХХ века. И всем им требуется ремонт и благоустройство.

Двор у дома №29 по улице Даниловского до благоустройства. Фото предоставлено УК «Северный округ»

Но цены не стоят на месте. Управляющие компании сегодня находятся в очень сложном положении. Законодательно установлено, что размер оплаты утверждают собственники. Поэтому суммы на содержание и ремонт не менялись с 2010 года. Летний скачок цен на материалы в 3-5 раз значительно уменьшил объемы выполненных текущих ремонтов.

Двор у дома №29 по улице Даниловского после завершения работ. Фото предоставлено УК «Северный округ»

В этих условиях УК выстраивает динамику своей работы с расчетом на будущее. Все работники «Северного округа» работают в рамках лицензии компании на деятельность по управлению. Полина Шутова считает, что достичь результата можно только с помощью широкой сети взаимоотношений с разными организациями, прежде всего, коммунальной сферы. Компания использует все методы взаимодействия с властью, подрядчиками, узкопрофильными специалистами. Но главное - с людьми. Рассматриваются все предложения жильцов и обсуждаются все инициативы.

- Компания работает результативно. За три года «Северному округу» удалось добиться замены и установки в МКД 78 лифтов. Это 21 дом. За пять лет заменено 82 кровли. Благоустроено порядка 130 дворов. Капитальных работ выполнено на 420 миллионов рублей, а текущих ремонтов - на 225 миллионов. Сейчас идет серьезнейшая процедура согласования с собственниками жилых помещений планов на следующий год. Мы уже в этом «варимся», чтобы к декабрю собственники всех 18900 квартир, которые обслуживает наша компания, имели представление, что мы будем делать для улучшения жизни, что ремонтировать, строить, и сколько все это будет стоить. Мы стараемся донести до людей, что капремонт в наших домах Фонд капремонта будет проводить, только если решения будут приняты общим собранием собственников. А это не просто больше половины голосов, а две трети. Я призываю всех домовладельцев проявить максимальную активность и сознательность и принять участие в общих собраниях. Год был во всех отношениях сложный, и следующий будет не проще. Нам нужно вместе быть к нему готовыми. Благополучие наших домов, жизни людей зависит только от совместной работы, - говорит Полина Шутова.