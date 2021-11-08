Яна Петухова: «Мы учим своих клиентов отличать качественный кабель от фальсификата»

Яна Петухова, основатель и собственник компании «Дальневосточный Кабельный Альянс» Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Дальневосточный Кабельный Альянс» - один из ведущих поставщиков кабельной продукции и электрооборудования с филиалами в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске и клиентами по всему ДФО. Миссия компании - заботиться о безопасности клиентов. Сотрудники готовы рассказать, как отличить качественный кабель от фальсификата, даже если покупатель не станет приобретать товар. Как сообщила основатель и собственник компании «Дальневосточный Кабельный Альянс» Яна Петухова, для работы компания выбирает те заводы, которые предлагают оптимальную цену на медный, алюминиевый, бронированный и другие виды кабеля при соответствующем качестве. А вот что касается фальсификата, это отдельная история. С 2012 года, когда отменили ГОСТ и ввели технические условия, некоторые производители начали «баловаться».

- Мы даем полный чек-лист заказчику, по которому он может самостоятельно проверить качество товара, и однозначно сами проверяем все эти вещи. Измеряем диаметр жилы, чтобы проверить сечение, проверяем маркировку кабеля, смотрим внешний вид самой изоляции, толщину, цвет жилы. Каждый раз умудряются что-то добавить, те же самые кустарные производители, даже ГОСТ напишут. К сожалению, рынок насыщен фальсификатом, и не каждый заказчик может определить это. В одно время мы сделали карточку, где просверлили несколько отверстий, соответствующих диаметру определенной жилы. И покупая кабель, в основном мелкого сечения, который идет на всю мелкую разводку, задача клиента вдеть жилу, и если она проскочила, и остался запас, то это фальсификат, - сообщила гостья эфира.

Эксперт рассказала, что у компании комплексный подход к работе. Как правило, инженерная группа принимается за проект заказчика, разбирает его, предлагает оптимизацию.

- Мы можем предложить разных производителей, чтобы клиент смог сэкономить, и смета, в которую изначально проектировщики заложили оборудование, отличалась процентов на 20. Мы обязательно это покажем. Что касается цен, то все зависит от того, где производилась обработка продукции. Если катанка была в России, то это одна стоимость. А если в ближнем зарубежье, то расчет будет в долларах. Пластикат, который используется для определенных кабелей и проводов, как утверждают заводы, тоже разного качества, и, соответственно, стоимость разная. Сейчас на бирже упали алюминий, медь, но не один завод не подтвердил, что снижается цена на производство кабеля. Потому что закупка была сделана в определенный период.