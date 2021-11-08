Когда спасатели зашли в квартиру, ребенок был без сознания Фото: Алена МАРТЫНОВА

7 ноября в городе Амурске Хабаровского края в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Благодаря бдительности прохожего, увидевшего дым, на место оперативно прибыли пожарные службы. Квартира, где находился очаг возгорания, оказалась закрыта. Чтобы попасть внутрь, спасателями пришлось взламывать дверь.

Оказалось, что внутри двухкомнатной квартиры находился пятилетний ребенок. Мальчик был без сознания. Кроме малыша в квартире никого не было. Как выяснилось позже, мама оставила ребенка одного из-за того, что отлучилась в магазин.

Пожар удалось потушить за 20 минут, его площадь составила четыре квадратных метра.

- В настоящее время ребенок в сознании, с ним работают психологи, - сообщила «КП» - Хабаровск» Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. - К счастью, имело место только отравление угарным газом в не самой тяжелой степени, других травм ребенок не получил.

По словам матери ребенка, она вышла из дома совсем ненадолго. Двое старших детей в этот момент гостили у бабушки. Причины возникновения пожара сейчас выясняются. По предварительным данным, причиной пожара стала детская игра с огнем.

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