Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: огромное количество ДТП на Колыме и отравление пятилетнего ребенка угарным газом

Подборка новостей за 8 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей региона, которые желают оставаться в курсе событий, но тратить на это минимум времени, мы подготовили подборку свежих новостей за 8 ноября.

РЕБЕНОК ПОСТРАДАЛ В ПОЖАРЕ

В Амурске случился пожар. Мама ненадолго ушла из дома, но даже этого хватило, чтобы произошло возгорание, в котором серьезно пострадал пятилетний малыш. Мальчик отравился угарным газом. Он находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

СЕРИЯ ДТП НА КОЛЫМЕ

Сильные осадки, а также наледь под снегом стали причиной огромного количества ДТП в Магадане. Даже самые опытные водители при такой погоде попросту не смогли совладать со своими машинами. У всех автомобилей будто отказали тормоза.

ПЕНСИОНЕРКУ ЗАБИЛИ ПАЛКОЙ

В Хабаровске до смерти избили 61-летнюю пенсионерку. Причиной убийства стали съеденные женщиной продукты, на которые претендовали ее собутыльники. Пенсионерку били деревянной палкой и доской по голове и туловищу. От полученных травм женщина погибла на месте.

QR-КОДЫ ВРЕМЕННО НЕ ДЕЙСТВУЮТ

У жителей региона, привившихся от ковида более шести месяцев назад, вдруг перестали работать QR-коды. Как выяснилось, прекращение действия QR-кодов было связано со сбоем на портале «Госуслуги».