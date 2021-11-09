На прогулку собралась группа из девяти человек Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Десятки хабаровчан выбрали для себя новую туристическую точку – место крушения самолета Ан-26. В заповедной зоне задержали более 20 нарушителей, добравшихся до труднодоступного места, где в сентябре 2021 года разбился самолет, и трагически погибли шесть человек. Более того, в соцсетях стали распространяться объявления о платных «прогулках на Хехцир к упавшему самолету». Руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» решило пресекать подобные туристические инициативы.

В ТАЙГУ НА ВЫХОДНЫЕ

Едва родные и близкие погибшего экипажа самолета Ан-26 приняли факт страшной утраты, как предприимчивые хабаровчане решили на этом событии «сделать деньги». Горячий туристический тур «к упавшему самолету» вызвал ажиотаж. Только за прошедшие выходные госинспекторы Большехехцирского заповедника и полицейские обнаружили больше 20 нарушителей правил посещения особо охраняемой природной территории.

- Примечательно, что горожане добираются до места крушения не только пешком, но и на транспорте. Более того, нашелся предприимчивый хабаровчанин, который опубликовал объявление в соцсетях с призывом не сидеть дома на выходных, а прогуляться к разбившемуся самолету. Естественно, не бесплатно, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Некоторые экстремалы устроили в заповедники соревнования Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Приходить в заповедную тайгу без профессионального сопровождающего – опасно для жизни. В Большехехцирском заповеднике обитают как амурские тигры, так и медведи, и другие хищники. Более того, площадь заповедника до сих пор не до конца изучена. В нем легко заблудиться.

- В прошедшую субботу мы зафиксировали 22 нарушения в районе горы Хребтовой. Во-первых, эта местность труднодоступна. Во-вторых, буквально в сентябре там погибли люди. В-третьих, там запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции «Заповедного Приамурья». Без сопровождения госинспекторов отправляться туда опасно, тем более на автомобилях, да еще и с собаками, - ответил Антон Фетисов, руководитель заповедника «Большехехцирский».

Помимо прогулок некоторые хабаровчане решили устроить пробег на спортивных мотоциклах по заповеднику.

ТУРИЗМ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ…

Больше всего сотрудников заповедника возмутило одно из объявлений в соцсетях.

- Владелец страницы под ником tourism27 объявил о записи всех желающих на, цитирую: «прогулку на Хехцир к упавшему самолету». Привлекая внимание пользователей, в том числе тем фактом, что «…с сентября здесь есть останки крушения самолета. Мы очень удивились такой ситуации, и поражены тем, что группа действительно собралась. На «прогулку» вышли 9 человек, которых мы и остановили во время рейда. Причем, организатор похода, в разговоре на месте сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей нести не собирался, даже после того, как взял с них деньги. Оповещать нас о походе он тоже е собирался, - добавил Антон Фетисов.

Организатор тура отказался нести ответственность за людей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Если бы госинспекторы своевременно не отреагировали на очень странный поход, то его последствия могли быть самыми ужасными. Идти по неизвестной тропе с группой людей – безответственно. Кроме того, буквально через пару дней к региону подошел циклон. Как выяснилось, о том, что туристов в этом походе ждут различные трудности и опасные моменты, они особо не задумывались.

Напомним, что самовольный вход в заповедник строго запрещен. Всех нарушителей ждет штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Сейчас в Большехехцирском заповедники введено усиленное патрулирование.

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ

Напомним, что Ан-26 исчез 22 сентября 2021 года во время технического полета. На борту находилось шесть человек экипажа. Все они погибли.

Воздушное судно принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Компания занимается летными проверками наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования.

Поиски самолета Ан-26 начались в тот же вечер, 22 сентября. В небо взмыли несколько вертолетов, но из-за плохой погоды воздушные суда возвращались ни с чем. Разведку с неба было решено отложить до утра. Но наземная группировка продолжила работу. Около 70 спасателей всю ночь прочесывали тайгу, безуспешно.

Удача улыбнулась авиаторам 23 сентября. После нескольких неудачных попыток вертолетчикам удалось найти обломки самолета Ан-26. Воздушное судно разбилось на мелкие кусочки в районе горы Хребтовая в семи-девяти километрах от поселка Корфовский. Вертолеты не смогли сесть в районе катастрофы из-за высоких деревьев и холмов.

Семьям разбившихся членов экипажа правительство Хабаровского края пообещало выделить по 1 миллиону рублей.

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