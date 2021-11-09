Михаил Дегтярев: «Мы продолжаем наводить порядок в строительстве и социальной сфере»

Несмотря на ненастную погоду, он побывал на строительных площадках сел Мичуринское, Виноградовка, Мирное и Матвеевка. Фото: правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев на этой неделе вновь предъявил свою фирменную «визитную карточку» - личный контроль строительства социально значимых объектов. В этот раз внимание главы региона было обращено на Хабаровский район. Несмотря на ненастную погоду, он побывал на строительных площадках сел Мичуринское, Виноградовка, Мирное и Матвеевка. В этих населенных пунктах идет строительство детсада, школы и амбулатории.

В селе Мичуринское новая школа на 250 мест – не просто объект общей инфраструктуры, а стройка «социального спасения». Ее здесь ждали 30 лет. Детей много, они учатся в две смены, учебные классы формируются на базе местного детского сада. Новая школа призвана исправить эту нездоровую ситуацию. В ней возводятся просторные светлые классы, предусмотрены помещения для школьного музея и актового зала с костюмерной и гримеркой. Подрядчик заверил, что учебное заведение сможет приять учеников уже весной следующего года.

Михаил Дегтярев осмотрел стройку, поговорил с главой администрации Мичуринского и лицами, ответственными за строительство. Выяснилось, что сегодня в селе посещает занятия около 300 детей. Однако ввод в эксплуатацию школы поможет решить проблему вторых смен лишь частично. Те жители, которые возили учеников на занятия в город, конечно, предпочтут учебное заведение в родном селе. То есть, востребованность школы возрастет. К тому же в Мичуринском наблюдается ежегодный прирост населения.

– К новой школе потребуется широкая дорога. Вы заявились на следующий год на дорожную субсидию? Отлично. Будьте уверены – мы поддержим. Ремонт подъездной дороги по улице Широкая будет сделан, – отметил Михаил Дегтярев.

В селе Виноградовка губернатор посетил строящуюся амбулаторию. Необходимость в ней острая. Она строится с расчетом на 50 посещений в смену. Это сильно облегчит работу амбулатории, имеющейся в недалеком селе Мичуринское.

Глава региона проверил, как идет строительство детсада, школы и амбулатории. Фото: правительство Хабаровского края

Строительство виноградовского медучреждения входит в разряд проблемных. В данный момент работы остановлены. Хотя их завершение было запланировано на декабрь текущего года. Причина – удорожание стройматериалов. По словам представительницы строительной компании «Авиор», площадка простаивает уже два месяца из-за «нехватки внимания заказчика» - дополнительного соглашения с ним не подписано, из-за чего возникает нехватка оборотных средств.

Прямо на месте Михаил Дегтярев дал поручение своему заместителю по вопросам строительства Кериму Сунгурову сдвинуть дело с мертвой точки.

Детские сады в Матвеевке и Мирном в этот день были проинспектированы губернатором максимально дотошно. Они начали возводиться одновременно, но процесс пошел по-разному. Технические параметры и сроки сдачи обоих зданий почти одинаковы. К декабрю 2021 года оба дошкольных учреждения должны быть сданы. Детсад в Мирном на 110 детей справился с задачей – здесь сегодня ведется подготовка документации для получения акта ввода объекта в эксплуатацию. Министерство образования и науки края проводит организационные мероприятия по закупке игрового оборудования для будущих воспитанников.

Губернатор лично проверил ход строительства. Фото: правительство Хабаровского края

В Матвеевке положение иное. Отставание от графика – полгода. Имеющаяся на данный момент готовность объекта не позволит сдать его в установленный контрактом срок. Фактически построена только внешняя «коробка». Наружные и внутренние инженерные сети не смонтированы, отделки нет, пуско-наладочные работы и не начинали.

На прямой вопрос главы региона – в чем дело, застройщик ответил, что причины объективны – сложный характер местности и увеличение объема избыточных работ. Однако губернатор с этим не согласился.

- Вы не рассчитали свои возможности. Два одинаковых объекта рядом, одинаковая стоимость строительства. Один мы едем сейчас принимать, на втором мы видим вот эту «красоту». Сколько можно морочить голову? Я год слушал про удорожание. В итоге завален нацпроект. А отвечать перед Президентом мне. Думаю, здесь прокурор поможет. Мы не зря сегодня заместителя генпрокурора России на объезд пригласили – это полезно, - заметил Михаил Дегтярев.

Глава региона подчеркнул, что с недобросовестными подрядчиками контракты будут разрывать.

Также губернатор подчеркнул, что тем строительным организациям, кто работает в срок и с вниманием относится к государственным средствам, особенно в рамках нацпроектов, будет обеспечена поддержка со стороны правительства Хабаровского края.

- Инспекция социально значимых строек в Хабаровском районе вновь обнажила проблему некачественной подготовки конкурсной документации. В самом начале возведения детсадов, школ, амбулаторий не учитывается оборудование этих учреждений. Из-за этого приходится дополнительно выделять финансирование. И в целом сроки сдачи отодвигаются. Такое безобразие останется в прошлом. Продолжаем наводить порядок в строительстве и социальной сфере, - резюмировал губернатор Хабаровского края.

Рабочие поездки губернатора Хабаровского края в районы стали привычным делом. Практика инспектирования муниципалитетов хорошо себя показала. Местным властям это не дает расслабляться и спускать на тормозах важные социальные проекты, а население видит, что заинтересованность краевого правительства в выполнении своих обещаний приводит к конкретному результату.

- Дегтярев мониторит строительство социально значимых объектов в ручном режиме. Правильно делает. В большинстве случаев это дает результат. Но как мы видим на примере детского сада в Матвеевке, не всегда. Я не знаю всех тонкостей конкретно этой ситуации, но как строитель могу сказать, что застройщик редко когда полностью виноват, и срыв сроков является его злым умыслом. Не оценил своих сил? Может быть. Но система построена так, что в торгах он вынужден максимально занижать цену, чтобы получить работу. Чтобы эта отрасль ожила, и строители начали создавать что-то действительно прекрасное, радующее глаз, полезное и современное, нужно создавать им условия, - поделился мнением в беседе с "Комсомолкой" директор компании "Академресурс" Дмитрий Блюм.