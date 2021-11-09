Появилось видео с места ДТП с пассажирским автобусом на Комсомольской трассе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На Комсомольской автотрассе утром 9 ноября вылетел в кювет и перевернулся пассажирский автобус. В момент ДТП в салоне находилось 25 человек и водитель. Автобус до сих пор лежит на боку в кювете. Место аварии патрулируют сотрудники ГИБДД, а грузовые автомобили готовятся вытаскивать автобус. Судя по кадрам, присланным в редакцию «КП» - Хабаровск», в сторону Комсомольска-на-Амуре на трассе уже возникла огромная пробка.

Очевидцы сообщают, что дорожная обстановка по-прежнему оставляет желать лучшего.

- Гололед сильный, больше 40 километров в час ехать нереально. Плюс идет дождь. Когда доберемся до Хабаровска, пока неизвестно, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Печеневский, очевидец и автор видео.

В ночь на 9 ноября в Хабаровском крае прошел дождь, который после утренних заморозков превратился в наледь. Ледяной глазурью покрылись дороги и тротуары, что вызвало всплеск ДТП и травм среди пешеходов.

Напомним, что утром 9 ноября на пятом километре автодороги Амурск - Комсомольск-на-Амуре пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту село Вознесенское - город Амурск, слетел с дороги в кювет и перевернулся.

В автобусе находилось 25 пассажиров. Всем им удалось выбраться из автобуса самостоятельно, не дожидаясь спасателей, и уехать попутным транспортом. Шестерым из пассажиров пришлось обратиться к медикам. Одна женщина по результатам осмотра была госпитализирована в ЦРБ города Амурска.

По факту произошедшего ДТП следственный комитет уже начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящий момент выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.

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