В Хабаровске из-за гололеда в несколько раз выросли цены на такси

Цены подняли не все компании Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 9 ноября Хабаровск сковало ледяной коркой. Выпавшие осадки замерзли, из-за чего все вокруг покрылось льдом, что привело к всплеску ДТП и уличного травматизма. Госавтоинспекция краевой столицы призвала водителей и пешеходов быть предельно осторожными и по возможности отказаться от поездок.

Разгул стихии ожидаемо сказался и на транспорте. Утром многие горожане не рискнули садиться в замерзшие машины и решили воспользоваться услугами такси. Однако, к неприятному удивлению пассажиров, некоторые перевозчики подняли ценники в два-три раза.

Это могло быть связано с тем, что спрос превысил предложение, и далеко не все таксисты рискнули выезжать в такой гололед. Однако, по словам председателя Дальневосточной ассоциации такси, добросовестные перевозчики не будут повышать цену, и пользоваться бедственным положением пассажиров.

- У кого-то цены поднялись в два-три раза, предприниматели нашей ассоциации ничего не меняли. Решение по тарифам принимают как компании-перевозчики, так и агрегаторы, в зависимости от обстановки. Если некоторые считают, что ценовую политику нужно поднимать из-за небольших трудностей на дороге, то это их право. Выбор стоит уже за потребителем – переплатить или сэкономить. По моему мнению, профессиональную службу погодные неприятности пугать не должны, цены поднимать в таком случае неправильно. Автомобили нужно готовить к трудностям заранее, - рассказал «КП-Хабаровск» Александр Садков, председатель Дальневосточной ассоциации такси.

Днем цены стабилизировались, однако к вечеру в час пик стоимость поездок может снова взлететь. Свою роль в этом снова сыграет погода, так как ожидается температура от +1 до +2 градусов. Ночью же возможны новые заморозки.

При этом, по информации от МЧС, гололед образуется при температуре воздуха от 0 до -3 градусов. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

Напомним, утром 9 ноября на пятом километре трассы «Амурск – Комсомольск-на-Амуре» пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту село Вознесеновское - город Амурск, слетел с дороги в кювет и перевернулся. Внутри ехало 25 пассажиров.

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