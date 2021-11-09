Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в двух регионах прошел ледяной дождь, а на Комсомольской трассе перевернулся пассажирский автобус

Подборка новостей за 9 ноября
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
Для жителей Хабаровского края, уставших от информационного шума, но желающих оставаться в курсе новостной повестки региона, мы подготовили подборку свежих новостей за 9 ноября.
ПЕРЕВЕРНУЛСЯ АВТОБУС
9 ноября на 47 километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре муниципальный пассажирский автобус рейса №103, следовавший по маршруту село Вознесенское - город Амурск, вылетел в кювет и опрокинулся на бок. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров.
УСЛУГИ ТАКСИ ПОДОРОЖАЛИ
Утром из-за гололеда, образовавшегося после ночного дождя, многие не рискнули садиться в замерзшие машины и решили воспользоваться услугами такси. Однако, к неприятному удивлению пассажиров, некоторые перевозчики подняли ценники в два-три раза. Рост спроса на услуги такси спровоцировал рост цен.
В ЕАО ОТКЛЮЧИЛИ СВЕТ
В Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах области из-за непогоды были повреждены линии электропередач и опоры ЛЭП. Из-за прошедшего ночью дождя все электрические провода покрылись ледяной коркой. В результате без электроснабжения остался 21 населенный пункт.
ТРАМВАЙ СБИЛ ЧЕЛОВЕКА
Происшествие случилось вечером на остановке Кубяка. По предварительной информации, пострадал молодой парень - он упал, рядом с ним была лужа крови. К месту происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.