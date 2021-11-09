Трамвай сбил 16-летнего подростка – новые подробности ДТП в Индустриальном районе Хабаровска

Место происшествия. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

Вечером 9 ноября, в социальных сетях появилась информация о том, что трамвай сбил человека на остановке Кубяка в Индустриальном районе Хабаровска.

По словам очевидца, пострадал молодой парень - он упал, и рядом с ним была лужа крови. Также очевидец в паблике добавил, что, по словам кондуктора, парень пришел в себя. О ЧП стало известно в городском управлении ГИБДД, факт которого там подтвердили.

- К месту происшествия уже выехали наши сотрудники. По той информации, что нам известна, парень стоял на остановке, шагнул назад, потом то ли упал, то ли нет - непонятно. Разбираться уже будем на месте, - рассказали «КП» - Хабаровск» в отделении по пропаганде Госавтоинспекции Хабаровска.

Место происшествия. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

Чуть позже, во время работы правоохранителей на месте ДТП выяснились новые детали происшествия. Также появились фото с места ЧП.

- По предварительным данным 50-летний водитель трамвая сбил 16-летнего подростка, который оступился и упал. Пешеход находился на автобусной остановке справа по ходу движения трамвая. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован, - добавили в ведомстве.

Движение на путях свободно, расследование продолжается.

Напомним, другое ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло на 47 километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре поставлено на контроль председателем Следственного комитета России. Он дал поручение руководителю СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО доложить о ходе проведенной проверки.