Зампреда хабаровской закдумы из списка Forbes сняли с должности за неподобающее поведение

Депутат Закдумы вошел в список богатейших чиновников России. Фото: Законодательная Дума Хабаровского края

Бизнесмена Геннадия Мальцева отстранили от должности зампреда Законодательной думы Хабаровского края с формулировкой «за неподобающее поведение». Его место заняла член «Единой России» Ольга Мироманова, которая в прошлом работала учителем.

Напомним, в конце октября в краевой думе разразился грандиозный скандал. Одним из его участников стал Геннадий Мальцев. Тогда в региональном парламенте обсуждался вопрос о назначении новых аудиторов контрольно-счетной палаты края. Как выяснилось, два человека, ранее занимавшие эти должности, неожиданно отказались от них. Эта ситуация удивила народных избранников, и они предложили пригласить аудиторов в думу, чтобы разобраться в причинах отказа от работы. Это, на первый взгляд, безобидное предложение стало поводом для скандала.

- Что такое контрольно-счетная палата? Это люди, проверяющие правильное исполнение бюджета. Вы рушите эту систему. Для чего? То, что ваша партия в большинстве, не значит, что вы сила. В первую очередь - вы граждане региона. Вы рушите систему публичной власти, - заявил во время выступления Геннадий Мальцев.

Едва председатель думы Ирина Зикунова начала отвечать депутату, как он вновь взял слово.

- Своим упорством вы сейчас просто сорвете заседание думы. Вы можете, будучи преподавателем, со своими студентами так разговаривать, а мы тут депутаты, - резко ответил Ирине Зикуновой бизнесмен.

В ответ на этот выпад председатель краевой думы попросила Геннадия Мальцева не высказываться о ее преподавательской деятельности.

По итогам заседания, прошедшего 10 ноября, депутаты пришли к выводу, что Геннадий Мальцев нарушил этические нормы и оскорбил женщину. В связи с этим парламентарии проголосовали за снятие Геннадия Мальцева с занимаемого им поста.

Из 25 присутствующих депутатов в пользу Ольги Миромановой проголосовали 22 депутата.

Напомним, недавно Геннадий Мальцев вошел в число самых богатых чиновников России по версии Forbes. За прошлый год, по данным издания, депутат заработал больше 164 миллионов рублей.