В Хабаровске из-за густого тумана задержали несколько рейсов Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Ледяной дождь, прошедший в Хабаровском крае 9 ноября, стал причиной задержки множества авиарейсов. Противооблединительная обработка шла полным ходом весь вторник. В ночь на 10 ноября дождя не было, но утром хабаровский аэропорт накрыл туман. Предполагалось, что он станет еще одной причиной задержек вылетов.

По состоянию на утро 10 ноября задерживались девять авиарейсов, два из которых по погодным условиям аэропорта отправления, а именно из-за наледи, которая покрыла самолеты накануне. Туман же рассеялся раньше, чем самолеты должны были вылетать по расписанию.

В Хабаровске из-за густого тумана задержали несколько рейсов Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

- Сейчас туман рассеялся, видимость достаточная. Есть задержки рейсов из-за вчерашней наледи, есть по метеоусловиям аэропорта назначения, например, Чумикан и Херпучи. Также причиной задержек стало позднее прибытие в хабаровский аэропорт, одно из которых из-за неисправности самолета, - рассказала «КП – Хабаровск» Ирина Иванова, сотрудница ОАО «Хабаровский аэропорт».

Сейчас метеоусловия в Хабаровске не мешают авиасообщению, но в крае есть населенные пункты, где погода пока не наладилась.

- Туман рассеялся быстро, ни одному из рейсов не пришлось лететь на запасной аэродром. Так что сегодня все по расписанию, - сказала Ирина Иванова.

В Хабаровске из-за густого тумана задержали несколько рейсов Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Полный список рейсов, чей вылет задерживается (по состоянию на 10.11.2021):

4593 Хабаровск — Оха за 7.11.2021 задержан по метеоусловиям аэропорта назначения. Ожидаемое время вылета — 19:00.

417 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Чумикан за 9.11.2021 задержан по метеоусловиям в Чумикане. Информация о времени вылета ожидается.

409 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Херпучи задержан по метеоусловиям аэропорта назначения.

4597 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре за 9.11.2021 задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна. Вылет назначен на 14:40.

4611 Хабаровск — Благовещенск — Тында за 9.11.2021 задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна. Вылет назначен на 13:50.

4593 Хабаровск — Оха за 10.11.2021 задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна. Вылет назначен на 19:00.

4607 Хабаровск — Шахтерск задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна до 19:00.

475 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре за 9.11.2021 задержан по метеоусловиям аэропорта отправления. Ожидаемое время вылета — 15:30.

467 Хабаровск — Советская Гавань задержан по метеоусловиям аэропорта отправления. Ожидаемое время вылета — 10:45.

530 Хабаровск — Кавалерово отменен.

Актуальную информацию также можно узнать на сайте хабаровского аэропорта.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 ноября во многих районах Хабаровского края прошел дождь, который к утру превратился в наледь. Это вызвало всплеск травм среди пешеходов, увеличение количества ДТП и затруднения на дорогах.

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