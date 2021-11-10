Всю жизнь она занималась педагогической деятельностью. Фото: "Единая Россия"

Главный вопрос, рассматривавшийся 10 ноября на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края, был об освобождении от должности вице-спикера Геннадия Мальцева и о назначении нового человека на эту должность. Это и произошло. Новым заместителем председателя думы большинством голосов была избрана Ольга Мироманова.

- Я была ошеломлена, никак не ожидала не только своего избрания, но и не была в курсе, что меня выдвинут. Сейчас я ничего не могу сказать о своих планах на новом посту. Мне нужно несколько дней, чтобы собраться с мыслями и все обдумать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироманова.

Изначально в повестке дня темы о снятии с поста спикера заявлено не было. Геннадий Мальцев на заседании не присутствовал. Сейчас он совершает рабочую поездку в качестве председателя одной из спортивных федераций ДФО.

У Ольги Миромановой был конкурент - коммунистка Светлана Изотова. Ее тоже предлагали на должность вице-спикера. Но она проиграла тремя голосами против 22 за Мироманову.

Ольга Ивановна Мироманова состоит в партии «Единая Россия». Она родилась в селе Гаровка Хабаровского края в 1961 году. Закончила Хабаровский государственный педагогический институт по специальностям «история», «обществознание», «английский язык». Всю жизнь занималась преподавательской деятельностью. Сначала в селе Баджан, ЕАО, затем в школе села Осиновая речка Хабаровского района. В настоящее время является директором этой школы.

Ольга Мироманова - координатор партийного проекта «Новая школа» в Хабаровском крае, обладатель регалий «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда», почетный гражданин Хабаровского района.

В региональном парламенте она является членом постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики.

Вице-спикером Ольга Мироманова была избрана после того, как был рассмотрен вопрос о снятии с этой должности Геннадия Мальцева. Его обвинили в неподобающем поведении и оскорблении спикера Ирины Зикуновой на заседании 27 октября.