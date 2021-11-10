Хабаровск ледяной: что происходило на дорогах города после ноябрьского дождя Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Ледяной дождь с трудом пережили хабаровчане. За 9 ноября в Хабаровске произошло 56 ДТП, в которых пострадали два человека. К счастью, в этот день обошлось без погибших. Но следует отметить, что после теплой осени зима все же вступила в свои права, что придает дорожному движению свои особенности. «Комсомольской правде» - Хабаровск» об этих особенностях рассказали инспектор отдела пропаганды ГИБДД Яна Степанова и начальник управления дорог администрации города Хабаровска Александр Васильев.

Увеличение количества ДТП закономерно происходит в начале каждого зимнего сезона. Виной тому и скользкие дороги, и несвоевременная замена шин на зимние, да и просто изменения условий.

- Следует, например, помнить о такой особенности зимнего вождения как заносы. Все знают, что в зависимости от типа привода, выход из заноса происходит либо торможением, либо прибавлением скорости. Конечно, полный привод в таких условиях значительно облегчает вождение, - рассказывает Яна Степанова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Главное помнить, что во время заноса нельзя совершать резких движений. И торможение, и подгазовывание должны быть очень плавными, чтобы не усугубить ситуацию.

Следует обратить внимание и на работу дорожных служб в условиях непогоды. Так, многие обратили внимание, что состояние проезжей части было более комфортным, чем состояние тротуаров. Это было достигнуто за счет своевременной обработки дорог и остановок песко-соляной и противообледенительной смесями. Пока серьезных снегопадов еще не было, но скоро придет и их очередь, а вместе с ними и время работы дорожной техники. Это механизированные колонны в сопровождении экипажей ГИБДД.

- Иногда работу техники по расчистке дорог от снега существенно затрудняют припаркованные по обочинам автомобили. При этом, это может быть как в тех местах, где парковка запрещена, так в тех, где она разрешена. В этих случаях нам приходится вызывать эвакуатор и перемещать автомобиль на штрафстоянку. Однако перемещение одного автомобиля занимает минимум сорок минут, что, естественно, замедляет работу дорожных служб, - рассказал Александр Васильев, начальник управления дорог администрации города Хабаровска.

Если ваш автомобиль был эвакуирован, то вам следует позвонить в ГИБДД по номеру 59-59-06, назвать номер машины и узнать, на какой штрафстоянке находится автомобиль.

- Если ваша машина была припаркована согласно правилам дорожного движения, но при этом мешала работе техники, то штраф вам не грозит, - объясняет Яна Степанова. - Вы можете просто приехать и забрать транспортное средство со штрафстоянки.

Зима, особенно на Дальнем Востоке, существенно увеличивает риск происшествий на дорогах, поэтому необходимо в первую очередь быть предельно внимательными и соблюдать некоторые правила.

- Если суммировать все рекомендации, то хотелось бы призвать водителей поменять шины на зимние, не дожидаясь декабря, потому что движение на летней резине в гололед крайне рискованно. Также следует увеличить дистанцию со впереди идущим автомобилем вдвое, соблюдать скоростной режим и помнить про тормозной путь, который на скользкой дороге существенно увеличивается, - объясняет Яна Степанова. - При гололеде водителям следует воздержаться от обгона и обязательно не забывать о пешеходах, которые могут поскользнуться и упасть на дороге. Самим же пешеходам при таких погодных условиях мы бы советовали оставаться дома, если есть такая возможность. Если же ее нет, то стоит принять дополнительные меры безопасности: избегать особо скользких участков и принять меры, чтобы сделать обувь менее скользкой.

Управление дорог администрации города призывает автолюбителей быть внимательными при парковке автомобилей, особенно в период сильных снегопадов, чтобы не мешать технике расчищать дороги.

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