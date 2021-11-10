«Вы любите не природу, а себя на природе»: директор Большехехцирского заповедника прокомментировал организацию экскурсий к месту крушения Ан-26. Фото: Телеграм-канал «Город Золотой». Фото: Социальные сети

Место крушения самолета Ан-26 стало привлекать любопытствующих туристов. Группа активистов начала организовывать экскурсии для желающих поглазеть на обломки самолета. Само собой, такие экскурсии не имеют отношения к руководству заповедника. Даже если не принимать во внимание нравственную сторону вопроса, необходимо отметить, что само место авиакатастрофы находится в глубине заповедника, и такой поход может быть очень рискованным. Есть шансы как потеряться, так и встретиться с дикими животными.

- Для тех, кто хочет посетить заповедник, у нас есть две экологических тропы. По ним организовываются прогулки в небольшой части леса, в сопровождении сотрудников и охраны. Во время таких экскурсий специалисты расскажут об истории заповедника, о богатстве животного и растительного мира. Но самостоятельно идти в заповедник запрещено, эти люди нарушают законодательство. И то, что эти люди говорят: «Мы - любители природы», нет, вы любители себя на природе, а это разные вещи, - рассказал Антон Фетисов, руководитель заповедника «Большехехцирский».

Напомним, 22 сентября 2021 года произошло крушение самолета на территории Большехехцирского заповедника (Хабаровский край). Транспортный самолет Ан-26КПА, принадлежавший ЗАО «Летные проверки и системы», выполнял технический рейс. На его борту находились шесть членов экипажа, все они погибли.

Недавно стало известно, что организаторы турпоходов начали устраивать к месту крушения незаконные туры. Одна из таких групп туристов из девяти человек была остановлена в пути.

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