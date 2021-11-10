Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: стрельба в Комсомольске-на-Амуре и спасение собаки из капкана

Подборка новостей за 10 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей региона, желающих остаться в курсе событий Хабаровского края, сэкономив при этом время, мы подготовили подборку свежих новостей за 10 ноября.

СОБАКУ СПАСЛИ ИЗ КАПКАНА

От пса Черныша пытались избавиться. Его хотели убить. Но Чернышу удалось убежать. Вокруг туловища собаки была обмотана толстая проволока, которая пережала внутренние органы, сильно впилась в кожу и разрезала ее до мяса. Его заметили волонтеры и три дня пытались поймать. Псу сделали операцию, он идет на поправку.

СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

В одном из дворов Комсомольска-на-Амуре раздались громкие хлопки. Местные жители не сразу поняли, что происходит, сообщили в полицию. На кадрах, попавших в сеть, видно, как из-за машины вырывается дульная вспышка, и слышны хлопки, похожие на автоматную очередь. По предварительной информации, выстрелы были в честь празднования свадьбы.

QR-КОДЫ В ЕАО

10 ноября в области ввели систему QR-кодов. При этом изначально планировалось, что она будет введена лишь 15 ноября. Такое решение приняли из-за резкого роста заболеваемости среди трудоспособного населения.

БАЙКЕРА ОБВИНЯЮТ В ПЕДОФИЛИИ

В сети появилась петиция в защиту хабаровского мотоциклиста. По словам авторов, байкера обвиняет в домогательствах собственная дочь. Петицию уже подписали более 100 человек.