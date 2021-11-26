Зима по графику: «ДГК» заменила 24 километра теплотрасс, обеспечив бесперебойную подачу тепла

Энергетики выполнили все ключевые пункты ремонтной и инвестиционной программ. Фото: Белуха Н.М.

Электростанции и котельные «Дальневосточной генерирующей компании» вошли в отопительный сезон 2021-2022, стартовавший в сентябре, подготовленными. Первыми в зоне действия «ДГК» тепло получили жители республики САХА (Якутия). Речь о поселках Чульман, Беркакит, Серебряный бор и городе Нерюнгри. В этих населенных пунктах тепло было пущено уже 13 сентября.

Традиционно эстафету подачи тепла замкнул Владивосток. В дома жителей столицы Приморья тепло начали подавать с 21 октября.

Успешное вхождение в отопительный сезон стало возможным, благодаря тому, что энергетики выполнили все ключевые пункты ремонтной и инвестиционной программ, а на энергообъектах завершена большая часть капитальных и текущих ремонтов.

Только в 2021-м году «ДГК» вложила в ремонт оборудования порядка 6,5 млрд рублей. В соответствии с инвестиционной программой, 5,2 млрд рублей было направлено на реконструкцию основного оборудования электростанций и тепловых сетей, а также на строительство новых и расширение действующих объектов, необходимых для надежной работы предприятия. Также летом нынешнего года была проведена масштабная работа по ремонту и перекладке трубопроводов магистральных тепловых сетей. В общей сложности было заменено порядка 24 километров теплотрасс.

- Пожалуй, самым значимым событием для Комсомольска-на-Амуре в текущем году стала масштабная реконструкция теплотрассы №2 в центральном районе города - от улицы Красногвардейской до Краснофлотской. На реализацию этого проекта инвестиционной программой АО «ДГК» было предусмотрено 404 млн рублей. В Хабаровске самая масштабная реконструкция этим летом произошла на ТМ-31 по улице Карла-Маркса и техническое перевооружение ТМ -31 в районе Рабочего городка. В каждом из структурных подразделений сформированы необходимые запасы топлива и запасных частей, персонал прошел обучение и тренировки действий в нештатных ситуациях. Также были своевременно проведены гидравлические испытания тепловых сетей, - рассказал первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский.

«ДГК» в соответствии с постановлениями администраций населенных пунктов и районов обеспечила своевременное вхождение территорий в ОЗП 2021-2022.

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ – САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

Готовность «Дальневосточной генерирующей компании» к работе в отопительный сезон подтверждается паспортом, выданным Минэнерго. Из документа следует, что работа «ДГК» соответствует стандартам, утвержденным приказом Минэнерго России № 1191 от 03.11.21 года. Паспорт подтверждает, что все электростанции генерирующей компании, расположенные в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области и южной части Якутии, готовы к надежной и безопасной работе в условиях низких температур. Кроме того, все коммуникации готовы к прохождению максимума потребления электрической и тепловой энергии.

Паспорт готовности Минэнерго подтвердил готовность ДГК к работе в отопительный сезон . Фото: Минэнерго

- Электростанции, котельные и тепловые сети «Дальневосточной генерирующей компании» вошли в отопительный сезон 2021-2022 подготовленными. Энергетики выполнили все ключевые пункты ремонтной и инвестиционной программ, - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский. - В рамках реализации годовой программы ремонта и реконструкции оборудования прошла подготовка к отопительному сезону. Паспорт готовности – это самый важный документ, который каждая энергокомпания в России обязана получать ежегодно, тем самым подтверждая свою готовность к работе в зимний период. Критериями готовности генерирующих компаний к зиме служат семь групп условий готовности: производство и отпуск энергии, системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность и топливообеспечение.

В общей сложности специалисты «ДГК» заменили около 24 км теплотрасс, кроме того был создан необходимый нормативный запас топлива – 2,3 млн тонн угля и 89 000 тонн мазута.