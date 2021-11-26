Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: суд над экс-начальником учреждения ФСИН и найденный бивень мамонта

Подборка новостей за 26 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей региона, которые желают остаться в курсе событий, затратив на это минимум времени, мы подготовили подборку новостей за 26 ноября.

ПРОПАЛИ РЫБАКИ

В Хабаровском крае в течение шести дней разыскивают рыбаков, пропавших на реке Катэн. Прогнозов о том, удастся ли найти кого-то живым, эксперты не делают. Основной причиной исчезновения мужчин считается снежный буран, который накрыл регион 22 ноября.

ОСУДЯТ БЫВШЕГО ТЮРЕМЩИКА

В Хабаровском крае осудят бывшего начальника Управления строительства №101 при ФСИН России. Мужчина назначал подчиненным премии и часть этой суммы требовал отдавать ему. Таким образом он присвоил 378 тысяч рублей.

ЕЛОЧНЫЙ «ТЕРРОРИСТ»

В Хехцирском заказнике поймали браконьера. Он увидел инспектора и кинулся в бега. Есть предположение, что такое решение он принял, потому что у него с собой были ножовка, лопата, веревки и тент. Испуганный преступник никак не ожидал встретить других людей. Мужчину доставили в отделение полиции со всем его имуществом для дальнейшего разбирательства.

БИВЕНЬ МАМОНТА

Во время рыбалки в одном из рукавов реки Мая житель Нелькана Станислав Никифоров совершил редкую находку. В одном из мест возле берега грунт обвалился в воду, и из-под слоя вечной мерзлоты показался бивень мамонта.