«Куплю машину в конце пробки»: в Хабаровске на дорогах образовались сильнейшие заторы

Простаивая по часу и больше в потоке машин по дороге на работу и домой, водители развлекаются как могут. Фото: Олеся Приходько/2Gis

10-балльные пробки по утрам и вечерам в Хабаровске за минувшую неделю стали едва ли не обыденностью. Снежные циклоны один за другим накрывают город и провоцируют сильнейшие заторы на дорогах.

Простаивая по часу и больше в потоке машин по дороге на работу и домой, водители развлекаются как могут. Например, оставляют свои комментарии в 2Gis. Автолюбители шутят и поддерживают друг друга.

«Аренда сопровождения с мигалками за 1000 рублей», «Кто с Трехгорной повернул на Воронежскую, не отчаивайтесь: еще час, и вы подъедете к Большой» - пишут автовладельцы.

В некоторых случаях сообщения больше похожи на крик души: «Как же надоела эта тошниловка», «Куплю машину в конце пробки. Дорого!!!»

Тем временем дорожные службы города как могут стараются расчистить пути для авто. Пробки к этому часу в городе составляют шесть баллов. Стоит весь центр, затруднено движение в сторону аэропорта и Ореховой сопки. Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Шелеста и Воронежской.

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