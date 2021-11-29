Снега много не бывает: синоптики рассказали, где в Хабаровском крае выпадет больше всего осадков Фото: Олеся Приходько

Жуткие пробки в 10 баллов, леденящий ветер и противный мелкий снег почувствовали хабаровчане утром в понедельник, 29 ноября. Встречать утро понедельника с бодрящего снегопада стало в краевой столице уже традицией. Вторую неделю подряд циклоны одолевают Хабаровский край. И это далеко не конец.

- Как мы и ожидали, сегодня, 29 ноября, снег в регионе пройдет. Завтра, 30 ноября, осадки не ожидаются. А с 1 декабря на край начнет воздействовать южный циклон. Температурный фон в последний день ноября будет держаться ночью в пределах 16-21 градуса мороза, а днем от -5 до -12 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Уже в среду, 1 декабря, циклон накроет преимущественно южные районы региона. Во второй половине дня циклон начнет сдвигаться в центральные районы и на восток региона.

- Ожидается сильный, местами очень сильный, снег. Будет усиление ветра до 18-23 метров, с порывами до 27 метров в секунду. На дорогах образуется снежный накат, гололедные явления и заносы, - добавила синоптик.

В дни циклона температура воздуха немного поднимется. В Хабаровске днем 1 декабря будет около 7-9 градусов мороза. В четверг, 2 декабря, слегка похолодает до 9-11 градусов ниже нуля.

- Снега будет больше, чем в предыдущий циклон. Но мы ожидаем, что большая часть осадков придется не на Хабаровск, здесь, возможно, снега будет даже чуть меньше, чем на прошлой неделе. А основная доля осадков придется на восток региона - Комсомольский, Ульчский, Николаевский, Солнечный и Амурский районы, - объяснила Галина Брынцева.

К ликвидации последствий очередного снегопада уже приступили городские службы.

- Убедительная просьба к водителям - не оставляйте машины вдоль трасс, чтобы городские коммунальные службы смогли наиболее качественно очистить дороги, - обратился к хабаровчанам Юрий Зуев, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

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