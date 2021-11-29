Дмитрий Щёткин: «Все, что за МКАД, стоит одинаково: хабаровские оценщики переделывают работу москвичей»

Дмитрий Щёткин, директор ООО «Регионального экспертно-оценочного центра «Вымпел» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Региональный экспертно-оценочный центр «Вымпел» уже 18 лет занимается профессиональной оценкой движимого, недвижимого имущества, бизнеса, в том числе специалисты проводят экспертизы по определению судебных органов, следственных и многое другое. К слову, ранее компания занимала большую нишу автоэкспертизы в нашем городе, и занимала примерно 60-70 процентов рынка. Именно тогда нынешний «Вымпел» первым организовал работу аварийных комиссаров в Хабаровске, привезя идею из Санкт-Петербурга. Как сообщил директор экспертно-оценочного центра Дмитрий Щёткин, сейчас комиссаров действительно много, а вот большой процент оценки забрала на себя столица.

- Как делают москвичи оценку в Хабаровске? У них все, что за МКАД, стоит одинаково. Поэтому им без разницы - Ильинка это или площадь Ленина в Хабаровске. Очень сложно делать экспертизу, когда ты не находишься в регионе и не знаешь специфики рынка. Например, Биробиджан. Мы сталкивались с работой московских компаний, которые, оценивая в центре города, аналоги берут на сопке, на втором Биробиджане. Опять же - для них все одинаково. Приходится за них переделывать экспертизу качественно. Земля имеет свою зональность, назначение, варианты разрешенного использования. Здесь можно строить девятиэтажный дом, здесь нельзя, - сообщил гость эфира.

Как сообщил Дмитрий Олегович, в этом году достаточно много банкротств. Это может быть связанно с локдаунами, компании не могли работать. Поэтому и оценки в этой сфере предостаточно. Что касается алгоритма для проверки бизнеса, то любая оценка базируется на трех подходах.

- Например, вы взяли бизнес, попытались сравнить со схожим предприятием. Дальше взяли и посчитали то, что у бизнеса есть: оборудование, аренда. Залезли в бухгалтерию, вычли, сложили, умножили, поделили и получили некий результат. Оценщик обязан на основании проделанной работы вывести определенную величину. Также можно провести экспертизу любого товарного знака. В основном его оценивают на уровне того, какую прибавку бизнесу он приносит. В основном, это доходный подход.