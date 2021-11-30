Корреспонденты «Комсомолки» увидели, как «Роснефть» реализует программу гарантии контроля качества дизтоплива

Фото: Вадим ПОПОВ

С приходом минусовых температур автомобилисты начинают пользоваться зимним дизельным топливом. Дело в том, что дизель содержит тяжелые углеводороды парафиновой группы. Как только начинаются холода, они кристаллизируются, из-за чего топливо густеет, мутнеет и перестает прокачиваться. Именно поэтому использование летнего дизеля чревато неприятными последствиями. Команда «Комсомольской правды» посетила нефтебазу «Роснефти» с целью узнать, как проверяют качество зимнего топлива, зачем по Хабаровскому краю курсируют мобильные лаборатории, и каким образом снижение серы в топливе влияет на работу автомобиля.

Фото: Вадим ПОПОВ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

«Роснефть» традиционно разделяет дизель для холодного времени года на зимний и арктический. Подбор марки топлива происходит с учетом климатических особенностей регионов и на основании прогноза Гидрометцентра России. Зимнее ДТ-З-К5 класса 2 можно применять при температуре до -32°С, в то время как арктическое ДТ-А-К5 имеет температуру применения до -50°С.

Если в бак попадет неподходящее или некачественное дизельное топливо, автомобиль может не завестись, а топливные фильтры забьются. К сожалению, самостоятельно определить качество и сезонность дизельного топлива невозможно. Один из способов избежать дефектов продукта - заправляться только на АЗС крупных брендов. «Роснефть» так заботится о качестве топлива, что не останавливается только на стандартных процедурах вроде сертификации систем качества по международным стандартам или создания продуктов вместе с ведущими научно-исследовательскими институтами. Для того чтобы потребители были уверены в качестве топлива, «Роснефть» тестирует каждую партию топлива в лаборатории на НПЗ, а также при отгрузке для транспортировки и на всех последующих этапах хранения и перемещения до АЗС.

Фото: Вадим ПОПОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

В кабинетах испытательной лаборатории Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» сотрудники проводят исследования каждой партии топлива. Дизель проверяют на восьми различных аппаратах, смотрят смазывающую способность, температуру помутнения, фракционный состав, плотность и кинематическую вязкость при определенных температурах.

Заведующая лабораторией Анастасия Павленко рассказала об особенностях зимнего дизельного топлива «Роснефти».

- Один из важных факторов - содержание серы в дизтопливе. Норма - не более 10мг/кг. У нас этот показатель снижен до 8 мг/кг. Сера оказывает существенное влияние на срок службы двигателя, приводит к коррозии и износу его систем. Снижение количества серы повышает эффективность систем очистки отработавших газов, ведь уровень серы в дизельном топливе - это важный фактор в работе каталитических систем, разлагающих оксиды азота.

Также эксперт подчеркнула, что особое внимание компания уделила снижению массовой доли полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизельном топливе. Это снизит влияние на легкие жителей планеты и позволит продлить срок работы сажевых фильтров.

- Массовая доля ПАУ не должна быть выше 8%. В дизельном топливе производства компании «Роснефть» эта доля не превышает и 6%. Содержание ПАУ в топливе напрямую влияет на выбросы твердых частиц, - рассказала Анастасия Павленко.

Фото: Вадим ПОПОВ

СТАНДАРТОВ НЕДОСТАТОЧНО

«Роснефть» все время улучшает характеристики изготавливаемого продукта. В условиях холодного хранения вероятность расслаивания топлива исключают с помощью добавления специальных присадок, которые подбираются по индивидуальным рецептурам на каждом заводе. Кроме того, зимнее дизельное топливо «Роснефти» успешно прошло квалификационные испытания во «Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти».

Фото: Вадим ПОПОВ

МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ НА АЗС?

Проверка качества топлива не завершается и на АЗС. В любой момент на заправочную станцию может прибыть мобильная лаборатория, которая произведет проверку топлива. Результаты будут отправлены в центральный аппарат компании.

- На АЗС топливо проверяется как стационарными (по определенному графику, а также в случае обращений клиентов), так и мобильными лабораториями, - рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Любой потребитель имеет право запросить паспорт качества топлива. Этот документ выдается на каждую партию топлива и должен находиться на АЗС. По первому требованию его должны выдать для ознакомления потребителю. В паспорте указано, где это топливо было произведено, кем поставлено, когда был выдан документ, соответствует ли продукт экологическим и иным требованиям. Если у потребителя возникли вопросы или претензии, он может обратиться на горячую линию «Роснефти», телефоны которой размещены на всех АЗС и АЗК компании. По результатам обращения будет проведена проверка, результаты которой незамедлительно отправятся в центральный аппарат «Роснефти».

Для чего компания тратит столько сил, закупает дорогостоящее оборудование? Для того чтобы клиенты не сомневались, что в бак их автомобиля залили качественное топливо и по сезону.