Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: локдаун и очередной снежный циклон

Подборка новостей за 29 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей края, которые хотят оставаться в курсе событий, затратив на это минимум времени, мы подготовили подборку новостей за 29 ноября.

ГРЯДЕТ ЛОКДАУН

Хабаровский край побил очередной антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 и вышел на первое место в ДФО по этому показателю. Введение QR-кодов, закрытие ряда развлекательных заведений и другие жесткие антиковидные меры не улучшили ситуацию. Минздрав края в телеграм-канале отметил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации будет введен локдаун, минимум на две недели.

НОВЫЙ СПОСОБ УБИЙСТВА

На улице Хабаровска была замечена собака. У пса была странная походка, после чего животное упало и стало биться в конвульсиях. Из пасти у пса шла кровавая пена, его рвало, по телу проходили судороги, собака тяжело дышала. Специалисты предполагают, что это яд, который продается во всех аптеках.

ОЧЕРЕДНОЙ ЦИКЛОН

1 декабря циклон накроет южные районы региона. Во второй половине дня циклон начнет сдвигаться в центральные районы и на восток региона. Ожидается сильный, местами очень сильный снег. Будет усиление ветра до 18-23 метров, с порывами до 27 метров в секунду.

ПРОБКИ В ГОРОДЕ

Десятибалльные пробки по утрам и вечерам в Хабаровске за минувшую неделю стали едва ли не обыденностью. Но автолюбители не отчаиваются. «Аренда сопровождения с мигалками за 1000 рублей», «Кто с Трехгорной повернул на Воронежскую, не отчаивайтесь - еще час, и вы подъедете к Большой» - шутят автовладельцы в комментариях 2Gis.