Ольга Ушакова: «В Хабаровском крае принято о благополучии людей думать в первую очередь»

Председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам соци-альной политики Ольга Ушакова Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Ольга Ушакова пришла в парламент из сферы здравоохранения. Она - доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии и профилактической медицины института повышения квалификации специалистов здравоохранения, главный эндокринолог Хабаровского края - была руководителем «Клинико-диагностического центра» министерства здравоохранения Хабаровского края. Поэтому сфера ее деятельности в законодательном органе связана с тем, что людям ближе всего - здоровьем и благополучием. О некоторых аспектах своей работы Ольга Вячеславовна рассказала «Комсомольской правде».

- Как складывается судьба проектов, которые вы в течение последнего времени поддержали, инициировали или планируете вынести на обсуждение?

- Я стараюсь поступать так, чтобы устранить пробелы именно в правоприменительной практике. С этой целью мы выступаем с законодательной инициативой в виде обращения в Правительство РФ, государственную думу Федерального собрания. За два года подготовлено 20 обращений. Часть из них в работе, обсуждается на заседаниях «круглого стола», на правительственном часе в Государственной думе, обсуждается с регионами РФ. Пример можно привести о порядке закупок лекарственных препаратов, об обеспечении дорогостоящими лекарственными препаратами при лечении орфанных заболеваний, по обеспечению детей, больных сахарным диабетом, флэш-системами (непрерывного мониторирования глюкозы). Некоторые наши обращения приняты и уже реализуются. Это и выплаты за классное руководство в средних профессиональных образовательных учреждениях, выплаты семьям, которые оформили опекунство над детьми в возрасте от трех до семи лет.

В этом году мы приняли ряд законов, направленных на охрану здоровья детей. Как пример - я голосовала за предложенный краевым прокурором закон о запрете торговли алкоголем в магазинах, находящихся во дворах многоэтажных домов. Понимаю, что это малый бизнес, что они торгуют там еще и продуктами питания, но есть и другие ценности: семья, здоровье детей. Законом мы защищаем детей, чтобы меньше было перед глазами юных жителей края таких ситуаций, когда мама и папа идут в этот магазин за алкоголем, когда другие личности распивают алкогольные напитки неподалеку от песочницы. Малый бизнес получает преференции и поддержку по другим критериям, но в Хабаровском крае принято о благополучии людей, из которого складывается общественное благо, думать в первую очередь.

- Вы пришли в думу из медицины, вы врач. Как бы вы охарактеризовали состояние здравоохранения в Хабаровском крае сегодня?

- Недавно мы обсуждали тему развития здравоохранения территории Хабаровского края. Основная проблема - первичное звено медицины. ФАПы, амбулатории, поликлиники уже не в силах выполнять свои функции в полном объеме. У них не хватает ресурсов: оборудования, специалистов, площадей. И не только в этом дело. Эти проблемы обострило распространение коронавирусной инфекции. С учетом того, что основное направление медицины - профилактическое, для пациентов с новой коронавирусной инфекцией необходим отдельный вход, должно быть разделение потоков. Срочно провести реконструкцию поликлиник или, тем более, построить новые - невозможно. Кроме этого, строятся новые микрорайоны, в которых тоже должно быть предусмотрено обеспечение доступной медицинской помощи. Что делать? Я вижу один из выходов в масштабном внедрении государственно-частного партнерства. Потому что здесь государство будет диктовать условия, а услуги предоставлять - в том числе частный сектор.

- Государственно-частное партнерство в регионе уже внедряется…

- Недостаточно. У нас вообще есть перекос в частной медицине. Частный сектор сейчас просто оттягивает на себя деньги. Он представлен диагностикой, консультацией, реабилитацией, какими-то сопутствующими услугами. Такого рода многочисленные компании не обеспечивают целостности наблюдения пациента. Образно говоря, они действуют точечно. А государственная медицина ведет человека всю жизнь - от рождения до смерти. Нужен симбиоз, партнерство. Частников нужно запустить в систему обязательного медицинского страхования и диктовать условия. Государство говорит, что ему нужно, частная медицина это исполняет на свойственном ей высоком уровне за средства обязательного медицинского страхования. Человек при помощи своего полиса ОМС получает доступность и качество услуг, не платя лишних денег.

- Примеры такого партнерства есть?

- Редкие и немногочисленные. Но в Хабаровске строится в данный момент центр паллиативной медицины. Это государственно-частное партнерство. Здесь будут работать по полисам ОМС и вести «пациента по всей его жизни». Конечно, это проблему не решит. Пропускная способность даже двух таких центров - 50-60 тысяч посещений в год. Этого недостаточно. Мы сейчас имеем дефицит по посещениям поликлиник - восемь тысяч в смену. Здесь нужно пересматривать всю систему организации первичной медико-санитарной помощи. Плюсуйте сюда кадровый голод - он не вчера родился и не завтра исчезнет. С теми требованиями, которые падают на госсектор, и с теми нагрузками на медперсонал врачи все равно находят лазейки, чтобы уйти в частный сектор. Просто из-за зарплат. А материально-техническое обеспечение? Да, сейчас программа модернизации какую-то часть проблем поможет решить, но часть небольшую. Мы говорим о том, что должно быть укрупнение диагностических центров, когда на базе одной большой поликлиники, пусть и с прикрепленным населением, организуется такой консультативно-диагностический или клинико-диагностический центр, в котором будет концентрироваться дорогостоящее оборудование, специалисты. Такие центры будут способны развивать технологии, новые методики диагностики и лечения, повышать уровень качества оказания медицинской помощи. Остальные поликлиники - с меньшими мощностями - функционально прикреплять к этому центру для направления своих пациентов для получения консультативно-диагностической, лечебной помощи, которая отсутствует в этих учреждениях. Вот о чем речь. Свои предложения по развитию здравоохранения в крае мы направили в краевое министерство для проработки.