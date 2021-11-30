На велосипеде по снегу: блогер из Нижнего Новгорода за полгода добрался до Хабаровска. Фото: Инстаграм/povelikin_vlad

Свыше 12 тысяч километров разделяют Хабаровск и Нижний Новгород. Это огромное расстояние за 178 дней на велосипеде сумел преодолеть блогер Влад Повеликин. Ради своего экстремального путешествия он уволился с наскучившей ему работы в управляющей компании, расстался с девушкой и продал лишние вещи.

Не заставили остановиться 29-летнего парня по пути к его цели - добраться в скором времени до Владивостока - циклоны, которые один за другим накрывали дальневосточные регионы. Влад попал в самый эпицентр разгула стихии, когда проезжал через Еврейскую автономную область, а затем и в Хабаровском крае.

От Биробиджана до Хабаровска экстремал добрался всего за день. А это 193 километра. По дороге бывший коммунальщик остался крайне недоволен работой своих экс-коллег.

- Это не трасса федеральная! Это просто катакомбы! Представители коммунальных компаний Еврейской автономной области, кто из вас положил руку на песконасыпную смесь? Дорога вообще не посыпана! - возмущался он, двигаясь наперекор встречному ветру.

Наконец, прибыв в Хабаровск, он сумел расслабиться. Нашел в городе веганское кафе (кстати, парень давно отказался от мяса), а затем отправился в открытый бассейн на Амуре.

- Когда мне будет 90, и внуки будут спрашивать у меня, что я делал, когда мне было 29, я расскажу им об этом дне. Хочу навсегда оставить его в своей памяти, - сказал блогер.

За путешествием Влада в сети следят свыше 15 тысяч человек. Подписчики регулярно в комментариях сообщают ему о погоде в тех местах, куда он направляется, и поддерживают его. Дома в Нижнем Новгороде парня ждет его семья: папа и мама. Родители уже в возрасте. Отец сына в его затее отправиться в путешествие по России поддержал. Мама - заливалась слезами, не желая отпускать выросшего ребенка.

Езда на велосипеде для Влада - не просто спорт. Она заменяет ему поход к психологу. В Хабаровске парень пробудет еще день, и затем направится в сторону Владивостока.

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