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Общество30 ноября 2021 1:00

Михаил Дегтярев: «Отопительный сезон - наша сфера ответственности»

Хабаровский край продолжает оставаться отличником среди регионов ДФО по паспортам готовности к зиме
Максим МОЛОТОВ
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Глава региона подчеркнул, что держит важнейшую сферу жизни муниципальных населенных пунктов края на личном контроле

Глава региона подчеркнул, что держит важнейшую сферу жизни муниципальных населенных пунктов края на личном контроле

Фото: Правительство Хабаровского края

Вторую зиму подряд Хабаровский край подходит к морозной поре в полной готовности. В установленные сроки - до 15 ноября - соответствующие паспорта выданы 40 муниципальным образованиям края, что составляет 98%. Замечания ДУ Ростехнадзора получило только одно поселение Хабаровского муниципального района. Как подчеркнули в министерстве ЖКХ края, на сегодняшний день все недочеты устранены, получен положительный акт готовности.

В начале ноября глава региона подчеркнул, что держит важнейшую сферу жизни муниципальных населенных пунктов края на личном контроле.

- Отопительный сезон - наша сфера ответственности. Поэтому прошу усилить контроль за работой ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, за температурным режимом в жилых помещениях, на социальных объектах. Должны предоставляться качественные услуги. Это очень важный вопрос, который тоже касается здоровья людей, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному сезону 2021-2022 года из всех источников финансирования было направлено 6,4 миллиарда рублей, в том числе на поставку топлива - 2,1 миллиарда рублей, на подготовку коммунальных объектов и жилищного фонда - 4,3 миллиарда рублей.

Запланированные объемы работ на объектах коммунальной инфраструктуры выполнены в полном объеме, завезены нормативные запасы топлива, что позволило своевременно начать отопительный сезон во всех муниципальных районах края. 100% жилых домов подключены к теплоснабжению. Работает 435 котельных, что также составляет 100%.

Завоз топлива в северные районы края завершился 20 октября. В сентябре тепло начали подавать на социальные объекты и в жилые дома Аяно-Майского и Охотского районов. В Тугуро-Чумиканском районе подключили социальные объекты. К подходу жестких минусовых температур в остальные районы края котельные, ТЭЦ оказались готовы. Если раньше с этим периодически возникали проблемы, то после того как Дегтярев перестроил систему управления регионом, все подготовительные мероприятия завершаются загодя. С большим временным запасом проводился завоз топлива в отдаленные котельные, проводились проверки и паспортизация объектов ТЭК.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства создан краевой резерв материальных ресурсов на сумму 132 миллионов рублей и муниципальный резерв материальных ресурсов на сумму 29,2 миллиона рублей. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения, подготовлены электроагрегаты мощностью от 10 до 600 кВт и две передвижные котельные типа ПКУ.

- Подготовлена спецтехника, необходимая для ликвидации последствий возможных нарушений на коммунальных объектах. Организовано дежурство ответственных работников регионального министерства ЖКХ совместно с ЕДДС края. Это позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2021-2022 года, - отметили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Напомним, в 2021 году в Хабаровском крае подлежало проверке ДУ Ростехнадзора 41 муниципальное образование, из них два городских округа, 17 муниципальных районов и 22 городских поселения. Отопительный период в регионе стартовал с 1 сентября.

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