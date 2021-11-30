Михаил Дегтярев: «Отопительный сезон - наша сфера ответственности»

Глава региона подчеркнул, что держит важнейшую сферу жизни муниципальных населенных пунктов края на личном контроле Фото: Правительство Хабаровского края

Вторую зиму подряд Хабаровский край подходит к морозной поре в полной готовности. В установленные сроки - до 15 ноября - соответствующие паспорта выданы 40 муниципальным образованиям края, что составляет 98%. Замечания ДУ Ростехнадзора получило только одно поселение Хабаровского муниципального района. Как подчеркнули в министерстве ЖКХ края, на сегодняшний день все недочеты устранены, получен положительный акт готовности.

В начале ноября глава региона подчеркнул, что держит важнейшую сферу жизни муниципальных населенных пунктов края на личном контроле.

- Отопительный сезон - наша сфера ответственности. Поэтому прошу усилить контроль за работой ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, за температурным режимом в жилых помещениях, на социальных объектах. Должны предоставляться качественные услуги. Это очень важный вопрос, который тоже касается здоровья людей, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства края к отопительному сезону 2021-2022 года из всех источников финансирования было направлено 6,4 миллиарда рублей, в том числе на поставку топлива - 2,1 миллиарда рублей, на подготовку коммунальных объектов и жилищного фонда - 4,3 миллиарда рублей.

Запланированные объемы работ на объектах коммунальной инфраструктуры выполнены в полном объеме, завезены нормативные запасы топлива, что позволило своевременно начать отопительный сезон во всех муниципальных районах края. 100% жилых домов подключены к теплоснабжению. Работает 435 котельных, что также составляет 100%.

Завоз топлива в северные районы края завершился 20 октября. В сентябре тепло начали подавать на социальные объекты и в жилые дома Аяно-Майского и Охотского районов. В Тугуро-Чумиканском районе подключили социальные объекты. К подходу жестких минусовых температур в остальные районы края котельные, ТЭЦ оказались готовы. Если раньше с этим периодически возникали проблемы, то после того как Дегтярев перестроил систему управления регионом, все подготовительные мероприятия завершаются загодя. С большим временным запасом проводился завоз топлива в отдаленные котельные, проводились проверки и паспортизация объектов ТЭК.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства создан краевой резерв материальных ресурсов на сумму 132 миллионов рублей и муниципальный резерв материальных ресурсов на сумму 29,2 миллиона рублей. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения, подготовлены электроагрегаты мощностью от 10 до 600 кВт и две передвижные котельные типа ПКУ.

- Подготовлена спецтехника, необходимая для ликвидации последствий возможных нарушений на коммунальных объектах. Организовано дежурство ответственных работников регионального министерства ЖКХ совместно с ЕДДС края. Это позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2021-2022 года, - отметили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Напомним, в 2021 году в Хабаровском крае подлежало проверке ДУ Ростехнадзора 41 муниципальное образование, из них два городских округа, 17 муниципальных районов и 22 городских поселения. Отопительный период в регионе стартовал с 1 сентября.