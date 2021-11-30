Хабаровчанин два километра дрейфовал по Амуру на льдине

В текущих условиях единственный способ добраться по воде - аэробот
Фото: Правительство Хабаровского края
29 ноября специалистам аварийно-спасательной служб Хабаровского края пришлось рисковать ради спасения двух жизней. Причиной в обоих этих случаях стало несоблюдение правил безопасности.
ДОБРОВОЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Так, утром на номер «112» позвонил 60-летний мужчина с жалобой на проблемы со здоровьем. Ситуацию осложняло то, что он находился на турбазе, на одном из амурских островов в районе с. Мичуринское. Разумеется, врачебную помощь на месте ему оказать было некому, а из-за ледостава связи с «большой землей» просто не было. Там он оказался еще до закрытия навигации на Амуре, и возвращаться планировал еще не скоро. Большой удачей стало то, что мужчина смог точно объяснить, где находится.
Спасатели и врачи скорой немедленно отправились вызволять добровольно изолировавшегося пострадавшего, что потребовала немалых усилий. Единственным транспортом, на котором можно было добраться до острова в такой сезон, был аэробот, но и на нем пришлось перемещаться с большим опасением.
Врачи оказали пострадавшему помощь на месте, но спасателям пришлось эвакуировать мужчину с острова для госпитализации.
СКВОЗЬ ВОЛНЫ И ВЕТЕР
В тот же день к спасателям пришлось снимать человека со льдины. Недалеко от села Воронежское-1 рабочие готовили места для зимнего отдыха. Один из них проверял работу оборудования, установленного на льду. Часть льдины откололось и течением мужчину начало относить от берега настолько быстро, что он не успел спрыгнуть.
- Сейчас на Амуре интенсивный ледоход, который всегда сопровождается сильным ветром и волнами. В любой момент льдину могло перевернуть или раздробить, поэтому нельзя было терять ни минуты лишней, - объяснили в комитете Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
Спасатели срочно выехали туда, что по их предположениям находился мужчина. На аэроботе, в сумерках, лавируя между льдинами и рискуя собственной жизнь, специалисты всё-таки смогли подобраться к человеку и подхватить его. Пострадавший в этот момент был уже примерно в двух километрах от берега.
После благополучной операции аэробот уже через несколько минут добрался до берега, медицинская помощь пострадавшему, к счастью, не потребовалась.
СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Осень в этом году выдалась теплой и долгой, поэтому ледостав на реке получился поздним. Прочный лед на Амуре появится нескоро, поэтому сейчас выходить на него категорически запрещено. Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в этом году в результате происшествий на водоемах погиб 31 человек. Только в этом ноябре участниками происшествий стали более 15 человек.
Напомним, что у воды необходимо соблюдать меры личной безопасности у воды, но если беда всё же случилась, помните о правилах поведения в экстремальных ситуациях.
Если вы провалились в ледяную воду, постарайтесь:
• В первую очередь не паниковать, стабилизировать дыхание и постараться позвать на помощь
• Зацепиться за кромку льда, раскинув руки в стороны и придав телу горизонтальное положение по направлению течения.
• По возможности осторожно лечь грудью на кромку и забросить на лед сначала одну ногу, а потом другую.
• Если лед не обвалился, медленно ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли – здесь вы можете быть уверены в прочности льда.
• Обратитесь за помощью. Если есть возможность, переоденьтесь в сухую одежду, разотрите тело, выпейте горячего чая, чтобы избежать переохлаждения.
Если вы видите человека, провалившегося в воду:
• Найдите длинную палку, доску или веревкой. Если ничего под рукой нет, можно связать шарфы или одежду.
• Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигайтесь по направлению к полынье.
• Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде, бросьте ему веревку либо протяните палку.
• Не совершая резких движений, вытяните человека на лед, после чего вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны, в ту сторону, откуда пришли.
• Согрейте пострадавшего: по возможности доставьте его в тепло, помогите снять мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.
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