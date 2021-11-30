Хабаровчанин два километра дрейфовал по Амуру на льдине

В текущих условиях единственный способ добраться по воде - аэробот Фото: Правительство Хабаровского края

29 ноября специалистам аварийно-спасательной служб Хабаровского края пришлось рисковать ради спасения двух жизней. Причиной в обоих этих случаях стало несоблюдение правил безопасности.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Так, утром на номер «112» позвонил 60-летний мужчина с жалобой на проблемы со здоровьем. Ситуацию осложняло то, что он находился на турбазе, на одном из амурских островов в районе с. Мичуринское. Разумеется, врачебную помощь на месте ему оказать было некому, а из-за ледостава связи с «большой землей» просто не было. Там он оказался еще до закрытия навигации на Амуре, и возвращаться планировал еще не скоро. Большой удачей стало то, что мужчина смог точно объяснить, где находится.

Спасатели и врачи скорой немедленно отправились вызволять добровольно изолировавшегося пострадавшего, что потребовала немалых усилий. Единственным транспортом, на котором можно было добраться до острова в такой сезон, был аэробот, но и на нем пришлось перемещаться с большим опасением.

Врачи оказали пострадавшему помощь на месте, но спасателям пришлось эвакуировать мужчину с острова для госпитализации.

СКВОЗЬ ВОЛНЫ И ВЕТЕР

В тот же день к спасателям пришлось снимать человека со льдины. Недалеко от села Воронежское-1 рабочие готовили места для зимнего отдыха. Один из них проверял работу оборудования, установленного на льду. Часть льдины откололось и течением мужчину начало относить от берега настолько быстро, что он не успел спрыгнуть.

- Сейчас на Амуре интенсивный ледоход, который всегда сопровождается сильным ветром и волнами. В любой момент льдину могло перевернуть или раздробить, поэтому нельзя было терять ни минуты лишней, - объяснили в комитете Правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Спасатели срочно выехали туда, что по их предположениям находился мужчина. На аэроботе, в сумерках, лавируя между льдинами и рискуя собственной жизнь, специалисты всё-таки смогли подобраться к человеку и подхватить его. Пострадавший в этот момент был уже примерно в двух километрах от берега.

После благополучной операции аэробот уже через несколько минут добрался до берега, медицинская помощь пострадавшему, к счастью, не потребовалась.

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Осень в этом году выдалась теплой и долгой, поэтому ледостав на реке получился поздним. Прочный лед на Амуре появится нескоро, поэтому сейчас выходить на него категорически запрещено. Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в этом году в результате происшествий на водоемах погиб 31 человек. Только в этом ноябре участниками происшествий стали более 15 человек.

Напомним, что у воды необходимо соблюдать меры личной безопасности у воды, но если беда всё же случилась, помните о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Если вы провалились в ледяную воду, постарайтесь:

• В первую очередь не паниковать, стабилизировать дыхание и постараться позвать на помощь

• Зацепиться за кромку льда, раскинув руки в стороны и придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

• По возможности осторожно лечь грудью на кромку и забросить на лед сначала одну ногу, а потом другую.

• Если лед не обвалился, медленно ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли – здесь вы можете быть уверены в прочности льда.

• Обратитесь за помощью. Если есть возможность, переоденьтесь в сухую одежду, разотрите тело, выпейте горячего чая, чтобы избежать переохлаждения.

Если вы видите человека, провалившегося в воду:

• Найдите длинную палку, доску или веревкой. Если ничего под рукой нет, можно связать шарфы или одежду.

• Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигайтесь по направлению к полынье.

• Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде, бросьте ему веревку либо протяните палку.

• Не совершая резких движений, вытяните человека на лед, после чего вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны, в ту сторону, откуда пришли.

• Согрейте пострадавшего: по возможности доставьте его в тепло, помогите снять мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.

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