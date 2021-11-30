Новый спорткомплекс, котельная и ремонт школы: итоги визита Дегтярева в Вяземский район

Михаил Дегтярев в котельной города Вяземского Фото: Максим МОЛОТОВ

В начале недели глава региона работал в Вяземском районе. Михаил Дегтярев посетил центральную районную больницу, по поводу которой в ходе нескольких прямых линий вяземцы сетовали на отсутствие возможности нормально пройти диагностику. «Элементарного флюорографа нет!» - возмутился тогда председатель краевого правительства и дал распоряжение оборудование закупить.

- Общая стоимость модернизации составила 11 миллионов рублей. Мы перенесли лучевую диагностику с четвертого этажа на первый, чтобы пациентам легче было. Установили новые системы отопления, канализации, водоснабжения. Но главное - были приобретены и установлены цифровой флюорограф и маммограф, - поделилась исполняющая обязанности главного врача вяземской ЦРБ Ольга Ивлева.

Приобретение этих аппаратов стало возможным благодаря специальной программе модернизации первичного звена здравоохранения.

ОТКРЫТИЕ ФОК

29 ноября в Вяземском был торжественно открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. На его строительство удалось привлечь финансирование от федерального центра в размере 247 миллионов рублей.

- Я рад, что открываю объект, к которому имел непосредственное отношение - еще во время работы в госдуме главой комитета по спорту мы принимали программу строительства в райцентрах по всей России спортивных объектов. Зашел сюда и Вяземский. Теперь эта задача воплотилась в жизнь. В спорткомплекс вложено больше 250 миллионов рублей - федеральных и краевых. Две с половиной сотни детей разных возрастов смогут научиться здесь плавать, откроют для себя спорт. Это жизненно необходимый для района объект, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Сегодня в спорткомплексе Вяземского, который одновременно может принять 60 человек, созданы все условия для полноценного физического развития детей и их родителей. Активно ведется набор среди школьников на секцию плавания. В планах руководства ФОК привлечь более 200 детей в возрасте от семи лет, которые в дальнейшем смогут принимать участие в соревнованиях по плаванию различного уровня. Одновременно с этим сам бассейн комплекса готов выступать такой площадкой.

Глава Вяземского района Александр Усенко отметил, что ФОК «неизбежно станет точкой притяжения не только для вяземцев, но и для жителей окрестных территорий».

Кроме этого, благодаря содействию и дополнительному финансированию из средств краевого бюджета в открывшемся ФОК обустроен и оборудован тренажерный зал, закуплен необходимый инвентарь. Теперь здесь могут заниматься и юные тяжелоатлеты.

ПРОБЛЕМЫ С ТЕПЛОМ УСТРАНЕНЫ

Побывал губернатор и на проблемном объекте - городской котельной Вяземского.

- В феврале прошлой зимой у нас случился прорыв главной трубы. Это в разгар холодов! Денег на подобный случай в городском бюджете заложено не было. Стали замерзать школы, детские сады, магазины и больница. Положение было аховое. Обратились к Михаилу Владимировичу. Нам оперативно выделили деньги на устранение аварии, - рассказал глава администрации города Вяземского Сергей Хотинец.

Губернатор летом встречался с руководством района. Было решено реконструировать систему теплоцентралей в Вяземском. Здесь, в рамках подготовки к отопительному сезону 2021-2022, был приобретен новый котел.

Михаил Дегтярев и глава Вяземского района Александр Усенко Фото: Максим МОЛОТОВ

- Вопрос был в изношенности сетей и фактическом отказе третьего котла. Край нам профинансировал масштабные работы. К середине декабря мы будем готовы встретить пик нагрузок, - заверил глава Вяземского района Александр Усенко.

Михаил Дегтярев уточнил, что на решение острой «вяземской тепловой» проблемы из средств бюджета региона было выделено пять миллионов рублей. Еще три миллиона рублей направлено на комплексный ремонт теплотрассы.

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

В пригородном селе Садовое также произошло обновление объектов коммунального хозяйства. Здесь в рамках реализации региональной госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» была построена новая газовая котельная мощностью 0,8 МВт. Михаил Дегтярев принял участие в ее запуске.

- О газовой котельной мы давно мечтали. Село у нас небольшое - 153 человека. Но всем тепло нужно. Старая угольная котельная коптила, как вулкан, атмосферу отравляла. Теперь воздух станет чище, - прокомментировал глава села Садовое Евгений Александров.

Газовая котельная выглядит на фоне местного пейзажа сверхсовременно. Она размером с небольшой продуктовый павильон, внутри - почти стерильная чистота.

Губернатор Хабаровского края и заместитель гендиректора ООО «Хорский теплоэнергетик» Антон Изотов запускают газовую котельную в селе Садовое Фото: Максим МОЛОТОВ

- Построен объект исключительно за счет средств нашей краевой компании. Котельная мощная, экологически безвредная. Ее строительство обошлось в 37 миллионов рублей, - уточнил заместитель гендиректора ООО «Хорский теплоэнергетик» Антон Изотов.

РЕВИЗИЯ РЕМОНТА ДЕТСАДА

В селе Красицкое губернатор Хабаровского края проинспектировал ход капитального ремонта здания дошкольной группы общеобразовательного учреждения.

- В апреле этого года жители села рассказали мне о протекающей кровле в здании детсада. Я приехал и лично убедился: единственное в Красицком дошкольное учреждение остро нуждается в капитальном ремонте. Вопрос о выделении средств был решен оперативно, и выбранная подрядная организация приступила к работам. Надеемся, что затянувшаяся непогода все же не подведет: обновленное здание дошкольной группы сдадим в срок, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава региона обошел «заново родившийся» детский сад и убедился, что работы идут полным ходом с надлежащим качеством. Обновления детского сада ждут 18 юных воспитанников.

Глава села Красицкое Анастасия Савина Фото: Максим МОЛОТОВ

- Когда мы обратились к губернатору за помощью, это был крик души. Детский сад находился в неудовлетворительном состоянии - крыша текла, окна деревянные растрескались, крыльцо развалилось, гуляли сквозняки. Сюда малышей приводить боялись. Село у нас довольно большое - около 600 местных жителей. Из них сто детей. Многие мамы дома с ними сидят. Но есть и те, кто работает - на железнодорожной станции, в Вяземский на заработки ездят - им куда деваться? Слава богу, краевое правительство услышало голос людей, - рассказала глава села Красицкое Анастасия Савина.

В настоящее время на объекте ведутся работы по ремонту кровли и инженерных систем, замене окон и сантехники, внутренней отделке помещений и обустройству центральных крылец здания. Общая стоимость проекта составляет девять миллионов рублей. Большая часть из них - свыше 5,5 миллиона рублей - средства краевого бюджета.

В ВЯЗЕМСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ ЧИСТАЯ ВОДА

В завершение рабочей поездки по Вяземскому району глава региона побывал и на строительной площадке новой современной станции очистки питьевой воды здесь же, в Красицком.

Жители ранее неоднократно жаловались на качество местной воды: повышенное содержание марганца и железа делает ее непригодной для употребления.

- Наличие чистой воды является одним из основных критериев, определяющих качество жизни населения. Поэтому инициатива местных властей получила поддержку краевого правительства и была включена в федеральную программу «Чистая вода». Для реализации проекта потребовалось свыше 17,5 миллиона рублей. При этом 16,6 миллиона рублей были получены из федерального бюджета, - отметил Михаил Дегтярев.

Сегодня станция очистки питьевой воды готовится к сдаче: основные строительно-монтажные работы и благоустройство территории окончены, полностью отлажен технологический режим очистки воды.

- В 2020 году была подготовлена проектно-сметная документация на расчетную мощность очистительной станции 240 кубометров в сутки. Благодаря действиям правительства Хабаровского края данный объект был включен в федеральную программу «Чистая вода». На сегодняшний день все строительно-монтажные работы выполнены. Ввести в эксплуатацию станцию очистки воды мы планируем, - доложил губернатору начальник управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Вяземского района Андрей Лесков. К новому году жители Красицкого смогут пользоваться водой, отвечающей всем требованиям санитарных правил и гигиенических норм.

По итогам рабочей поездки глава региона отметил, что сегодня в Хабаровском крае успешно реализуется целый ряд национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей региона.

Рабочая поездка показала, что Михаил Дегтярев верен своему принципу - выравнивания качества жизни по всему краю. Долгие годы население районов страдало от отсутствия инфраструктуры, где-то не хватало больниц, где-то школ, где-то детских садов и спортивных комплексов. Привлекая ресурсы федерального центра, губернатор постепенно решает все эти проблемы.