Миопия под контролем

Анна Заворотнева, врач - офтальмолог, директор ООО Дальневосточного центра контроля миопии и рефракционных нарушений «ОКО».

Близорукостью страдает каждый четвертый человек. Неразличимость объектов, находящихся в отдалении, лишает людей многих радостей жизни в молодости и превращается в неразрешимую проблему в зрелости. Можно ли вылечить этот недуг? Возможно ли его вообще избежать? Об этом рассказывает Анна Заворотнева, врач - офтальмолог, директор ООО Дальневосточного центра контроля миопии и рефракционных нарушений «ОКО».

- Анна Александровна, чем ваш центр отличается от других клиник, специализирующихся на зрении?

- Комплексным подходом прежде всего. То есть мы не только лечим зрение как детей так и взрослых всех возрастов, но и сопровождаем пациента по жизни. Зрение запустить легко в наше время. Дети почти без исключения получают ежедневную сверхнагрузку на глаза. Они все входят в группу риска. Гаджеты, компьютеры – отдельная тема, ей уже и государственные органы занимаются. Но родители в состоянии сделать для своих детей элементарные вещи, чтобы сохранить им зрение. К сожалению, к нам они приходят, когда уже начались проблемы. На самом деле ребенку достаточно ежедневно два часа в день проводить время при солнечном свете. Но наши дети в осенне-зимний период недополучают солнца в принципе. Нашим клиентам мы даем четкие программы – как избежать появления миопии – близорукости.

- Первый на Дальнем Востоке центр контроля миопии открылся в прошлом году в сентябре. Что значит контроль миопии?

- Когда мы – офтальмологи - начали понимать масштабы бедствия, решили открыть специализированный центр. Контроль миопии – это совокупность методов, которые помогут избежать близорукости у детей, и которые могут замедлить и уменьшить риск осложнений в последующем, более старшем возрасте. Сначала диагностика: выясняем все, что касается глаз от распорядка дня до генетики. Затем составляется индивидуальная программа лечения, в том числе аппаратного. Рассматриваются варианты очковой коррекции, в том числе и перифокальные, лечебные контактные линзы для торможения близорукости. Но самое главное – как можно раньше распознать миопию. В нашей клинике специалисты проводят бесплатные занятия для родителей, которые хотят узнать о близорукости и помочь детям в борьбе с ней. У детей и взрослых мы останавливаем близорукость. Дело в том, что полностью этот недуг излечить невозможно. Даже после операции близорукость остается, только теперь она называется «оперированная». Многие, получив улучшение зрения после вмешательства, перестают следить за глазами. Такое равнодушное отношение к собственному здоровью часто ведет к глаукоме, катаракте и слепоте.

- Контроль зрения – затратная вещь?

- Отнюдь. В нашей клинике очень демократичные цены. Постоянно идут акции. Например, сейчас беременные женщины могут пройти обследование за полцены. Мы в первую очередь врачи. Для нас здоровье людей самое важное в жизни. Все остальное вторично.