Благополучие нашей страны – это здоровье детей

Детская стоматологическая поликлиника №22 в этом году отметила 46 лет. 1 сентября 1975 года лучшие детские зубные врачи Хабаровска были собраны в единое стоматологическое отделение при поликлинике №18 и начали прием в новом здании на улице Ворошилова. Для краевой столицы это была социальная новация – специализированный стоматологический хаб. В 1987-м отделение получило статус полноценной стоматологический поликлиники №22.

Сегодня КГБУЗ «ДСП №22» - это крупное лечебно-профилактическое учреждение стоматологического профиля. Клиника обслуживает около 65 тысяч детей от 0 до 18 лет. Географически это Индустриальный и Центральный районы краевой столицы.

Поликлиника четко структурирована. В ее составе лечебно-хирургическое отделение, лечебно-профилактическое, отделение по оказанию платных услуг, зуботехническая лаборатория для изготовления ортопедических и ортодонтических конструкций для лечения зубочелюстных патологий.

Поликлиника оснащена по последнему слову стоматологической техники, а также новейшим оборудованием для дезинфекции и стерилизации стомматериалов и инструментария.

Клиника широко использует современные методы исследований – радиовизиографию и ортопантомографию. Аппаратные ресурсы постоянно обновляются, внедряются новые лечебные и профилактические методики. Специализированная помощь дифференцируется, в детских садах и школах система профилактики стоматологических заболеваний совершенствуется.

С «ДСП №22» плотно сотрудничает кафедра стоматологии ДГМУ. Например, врачи поликлиники совместно со специалистами университета проводили мониторинг эпидемиологии стоматологических заболеваний у детей Хабаровска. Это позволило использовать полученные данные для составления подробной программы профилактики заболеваний у детей и последующей ее реализации.

Благодаря внедрению современных достижений науки помощь детям оказывается на высоком профессиональном уровне. Новые технологии осваиваются и применяются непрерывно. Так в ортодонтии используются сверхэластичные сплавы для быстрого перемещения зубов малыми и сверхмалыми силами. Врачи применяют композитные пломбировочные материалы на основе микронаполнителей для восстановления зубов. Освоена и внедрена минеральная герметизация зубов методом глубокого фторирования. Начальные формы кариеса молочных зубиков лечатся безаппаратурно.

«ДСП №22» является клинической базой стоматологического факультета ДВГМУ.

- В поликлинике работают по настоящему замечательные люди, некоторые – со дня образования учреждения. Детская специализация врача – профессия очень ответственная, она требует большой душевной теплоты и отдачи, знания детской психологии, поэтому здесь трудятся люди по призванию. Это прекрасно – что в Хабаровске достижения науки и практики доступны детям. В поликлинике реализуются программы «Профилактика стоматологических заболеваний у детей» и «Здоровое поколение». Благополучие нашей страны – это здоровье детей, - говорит Людмила Васяева, главный врач КГБУ «Детская стоматологическая поликлиника №22».