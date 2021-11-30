Обрести полноценную жизнь

Главный внештатный специалист психиатр и психиатр-нарколог министерства здравоохранения Хабаровского края, главный врач Краевой клинической психиатрической больницы им. проф. И.Б. Галанта Артем Насатюк

Главный внештатный специалист психиатр и психиатр-нарколог министерства здравоохранения Хабаровского края, главный врач Краевой клинической психиатрической больницы им. проф. И.Б. Галанта Артем Насатюк рассказал «Комсомольской правде» - Хабаровск», чем занимается клиника, которую он возглавляет.

- Расскажите о работе в целом.

- Наше учреждение оказывает помощь по двум профильным направлениям: психиатрии и наркологии. Сегодня современная наркологическая помощь доступна для каждого человека, при этом акцент переносится на скорейшее включение пациента в долгосрочные программы психологического сопровождения, в результате чего он получает реальную возможность выздоровления. Большой акцент в психиатрической помощи направлен на развитие бригадной формы работы, реализуется программы «Первого психотического эпизода» для впервые заболевших больных, с привлечением психологов, психотерапевтов и социальных работников, развернуто отделение для пациентов с расстройством пищевого поведения. Высокий профессионализм специалистов позволяет внедрять самые современные методы диагностики и лечения заболеваний, широко использовать программные методы лечения как амбулаторно, так и стационарно. Мы добились повышения длительности и качества ремиссии, сокращения сроков пребывания в стационаре и, как следствие - сохранения социального статуса трудоспособного пациента. Наша работа находится под постоянным контролем специалистов Федерального научного центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. В 2021 году дана высокая оценка работы нашей больницы, были предложены мероприятия для ее развития в дальнейшем. Федеральными специалистами отмечено, что опыт реабилитационной работы наркологической службы Хабаровского края бесценен и может быть использован в других субъектах Российской Федерации.

- К вам идут не только с болезнями?

- Физическое, психическое здоровье – без всего этого человек не может быть счастливым. Многие живут старыми стереотипами, сохраняют привычки, сокращающие жизнь. Чтобы сохранить душевное спокойствие, люди все чаще обращаются за помощью к психотерапевтам и психологам. Психотерапевтическая помощь очень эффективна и при ряде психосоматических заболеваний - например, при гипертонической болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, эндокринных расстройствах, хронических болевых синдромах. Нередко обращаются при проблемах избыточного веса, расстройствах пищевого поведения, невротических и психосоматических расстройствах, депрессиях, тревоге, с сексуальными недомоганиями. С этого года в нашей больнице организована работа «Клиники памяти». Главная ее задача - профилактика деменции у пожилых людей на стадии легких, начальных форм когнитивных нарушений. В наших планах открытие еще одного кабинета «Клиники памяти».

В связи с доступностью и расширением возможности использования интернет ресурсов для населения в больнице организована работа официальных интернет-сайтов. Получить информацию профилактической направленности и информацию по многим интересующимся вопросам можно на официальных сайтах больницы www.kkpb.medkhv.ru, nark-dispancer.ru, new-viz.ru страничках Инстаграмма: kkpb.medkhv.ru, kkpb27.ru и через социальные сети: Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Тик-Ток.

- Давайте о наркологии…

- Наркомания остается большой проблемой. Но, за последние 3 года заболеваемость наркоманией в крае уменьшилась на 9,5%. Такое уменьшение можно связать с деятельностью наркологической службы Хабаровского края, целенаправленной межведомственной профилактической работой. Сегодня эта служба края имеет все необходимое, чтобы своевременно диагностировать и помочь любому человеку избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Имеющееся лабораторное оборудование, позволяет выявлять более 5 тысяч наркотических средств и психотропных веществ, в том числе новых и потенциально опасных. Для того чтобы максимально улучшить оказание наркологической помощи и приблизить ее к пациенту в структуре больницы выделены отдельные стационарные наркологические отделения для мужчин и женщин, отделение неотложной наркологической помощи, функционирует амбулаторное отделение реабилитации. Психологи и врачи психиатры-наркологи в стационарных условиях проводят большую мотивационную работу с пациентом для того, чтобы он прошел все этапы лечения, в том числе включился в реабилитационные программы. Большую помощь наркозависимым оказывают содружества «Анонимные наркоманы», «Анонимные алкоголики», «Созависимые» (для родственников и друзей зависимых лиц). Выздоравливающие пациенты предоставляют информацию о возможности выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости. Единственное условие участия в группе – это желание избавиться от пагубной привычки.