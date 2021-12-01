Закидывали камнями и подвесили в петле: пойманный с тугой проволокой на теле пес Черныш идет на поправку в Хабаровске

С туго затянутой проволокой на туловище пес провел около месяца. Фото: Светлана Лазарева Фото: Социальные сети

Последствия человеческой жестокости оставили глубокие шрамы на теле беззащитного пса Черныша, который не по своей воле оказался на улице. Напомним, что в начале ноября неравнодушные хабаровчане поймали собаку, находившуюся в плачевном состоянии. От одного взгляда на животное на глаза наворачивались слезы, а в горле застревал вопрос: «Кто мог сотворить такое?»

Черныш идет на поправку, пузико затягивается. Фото: Светлана Лазарева Фото: Социальные сети

ПОШЕЛ ВОН!

Черныш прибился к дачам в садовом товариществе «Планета». Над измученным голодом псом сжалился мужчина и приютил его на своем участке, где уже жили две собаки. Дачник заботился о питомцах, кормил их, любил, но не так давно умер. Вдова садовода участок забросила, а вместе с ним и собак.

Чернышу пришлось вернуться в суровую среду, где ему приходилось побираться по дачам. Людям это не нравилось, поэтому пес частенько получал то ногой, то камнем, то палкой. В итоге на собаку открыли охоту: неизвестные соорудили капкан из проволоки, в который и угодило животное.

Поставленная ловушка крепко затянулась на туловище пса и подвесила его. Фото: Светлана Лазарева Фото: Социальные сети

Поставленная ловушка крепко затянулась на туловище пса и подвесила его. Дальше Чернышу оставалось ждать, пока придут его палачи. Но то ли судьба, то ли случайность помогли собаке сбежать от верной смерти. С туго затянутой проволокой на туловище пес провел около месяца.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Дачники сжалились над страдающим псом и обратились к неравнодушным хабаровчанам. Волонтеры три дня ловили обезумевшего от боли Черныша. После собаке провели операцию по освобождению из плена, начался период реабилитации.

- Черныш идет на поправку, пузико затягивается. Еще примерно неделя, и я смогу забрать его домой со стационара. Когда пес вылечится, мы обязательно его социализируем и вернем доверие к людям, окружим его любовью и добротой, найдем ему человека и дом. Им ведь так мало надо: теплая будка, миска с едой и вкуснючая хрустящая косточка, чесание за ушком и прогулки с хозяином, - рассказала «КП» Светлана Лазарева, волонтер зоозащиты.

Волонтеры призывают неравнодушных людей помочь с лечением Черныша. Оказать помощь можно, пожертвовав любую сумму на: карту «Тинькофф», привязана к номеру 8 924-225-72-30 (Марина И.); или карту «Сбербанка» 63900270 9010247780 (Мария Владимировна П.), привязана к номеру 8 914-409-40-96. С пометкой: «Чернышу или приюту «Элин дом».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Выжившие после бойни: жертв догхантеров выхаживают неравнодушные хабаровчане

Стрелявших по собакам до сих пор не нашли (подробнее)

Пытались подвесить и убить: в Хабаровске собака спаслась из капкана и несколько недель ходила с обмотанной вокруг тела проволокой

Обезумевшего от боли Черныша с глубокими ранами ловили три дня (подробнее)

Зверски расстрелял по просьбе друга: житель ЕАО выпустил 15 пуль в голову собаке Мише

Окровавленный пес до последнего вилял хвостом предавшему его хозяину (подробнее)

Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак

Один пес уже умер, за второе животное волонтеры буквально молятся (подробнее)

Четыре года назад в Хабаровске узнали о живодерках

Как город, а затем и вся страна узнали о бесчеловечных пытках над братьями нашими меньшими, и что сейчас происходит с живодерками - в нашем материале (подробнее)