Анжелика Миронова: «Дизайнеры предлагают сделать в Хабаровске стильные дворы»

Анжелика Миронова, первый заместитель министра ЖКЖ Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчане активно подключаются к масштабному проекту реновации «1000 дворов Дальнего Востока». Программа разработана Минвостокразвития и финансируется из федерального бюджета. Как сообщила первый заместитель министра ЖКЖ региона Анжелика Миронова, на территории края, когда не было федеральных средств, было принято решение выделять деньги на ремонт из регионального бюджета. Денег было немного, а потребность в работах была большая, соответственно, деньги шли на асфальтирование, освещение, лавочки. По минимальному перечню.

- Проект «1000 дворов Дальнего Востока» уникальный, он дает возможность не только выполнить работы по минимальному перечню, но и установить игровое, спортивное оборудование. То есть создать мини-парк. Конечно, должны быть учтены запросы всех возрастных групп. Каждый должен найти себе место в новом дворе, чтобы отдохнуть. Мы приглашали дизайнеров, архитекторов. И все они предлагают использовать современный подход. Раньше давали 1,5 миллиона рублей на ремонт дворов, сейчас семь миллионов рублей. Можно сделать дизайнерский, стильный ремонт. Жители сами смогут принимать решение, какими будут их дворы. Если граждане не проявят активности, то не смогут преобразить свою придомовую территорию за счет программы.