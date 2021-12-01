Михаил Дегтярев: «Благосостояние Хабаровского края будет расти» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске завершилась стратегическая сессия, посвященная вопросам социально-экономического развития региона. Михаил Дегтярев поблагодарил участников мероприятия, организаторами которого выступили Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и правительство Хабаровского края, за продуктивную работу.

- Задачи, поставленные перед проектными группами, полностью коррелируются с теми, которые сегодня решают органы исполнительной власти Хабаровского края: продолжить создавать комфортные условия для жизни населения региона и роста его благосостояния. Более того, намеченный вектор развития наших территорий полностью соотносится с курсом, определенным президентом России. Именно поэтому ряд выработанных на стратегической сессии решений, безусловно, ляжет в основу дальнейшей работы краевого правительства и федеральных институтов - Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, - заявил глава региона.

Стратсессия явилась важным этапом воплощения Дегтяревым мегастратегии развития края, которую он начал реализовывать буквально с первых дней пребывания в регионе. Эта парадигма подразумевает поэтапную перестройку самого отношения бизнеса, власти и жителей края к выстраиванию отношений с инвесторами, создателями новых бизнес-концепций, изобретателями и даже недропользователями. Губернаторская программа основывается на вовлечении федеральной власти, крупного бизнеса и общественности в мощные инвестиционные и промышленные проекты. Всем этим этапам, один из которых - стратсессия - предшествовал глубокий анализ ситуации в Хабкрае.

Подводя итоги прошедшей стратегической сессии, направленной на выработку конкретных и действенных мер по увеличению темпов экономического роста Хабаровского края, Михаил Дегтярев отдельно отметил, что регион имеет высокий творческий потенциал и серьезный человеческий капитал, благодаря которым он способен сделать серьезный шаг вперед в развитии данных направлений уже сейчас.

В свою очередь, замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов подчеркнул важность включения в процесс обсуждения экспертов из разных отраслей и с разным набором компетенций. Такой подход дает возможность изучить вопрос сразу с нескольких позиций.

- Если даже небольшая часть идей, сгенерированных участниками стратегической сессии, будет воплощена, уверен, уровень социально-экономического развития Хабаровского края станет значительно выше, - заявил Марат Шамьюнов.

В рамках стратегической сессии ее участники - представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития, ведущих организаций и корпораций края, а также руководители деловых и общественных объединений - проработали комплекс эффективных путей решения заявленной темы в рамках нескольких треков, посвященных ключевым направлениям. Среди них - инвестиционная деятельность края, сфера здравоохранения, развитие туризма и креативной индустрии, а также удержание и закрепление талантливой молодежи в регионе.

- Стратегически краевое правительство во главе с Михаилом Дегтяревым делает все очень правильно. Они не боятся самых масштабных идей и анализируют их все. Например, проект распространить режим «свободного порта Владивосток» вообще на весь Дальний Восток. Чтобы сделать выгодным для инвесторов регистрацию своих компаний именно на нашей территории. Более того. Стратсессия, а ранее - принципы, заложенные Дегтяревым в «Программе социально-экономического развития Хабаровского края», позволяют увеличиваться количеству новых бизнес-проектов, которые просто не состоялись бы без вот таких шагов власти. Например, индустриально-логистический парк «Авангард». Без преференциальных шагов его бы не было, - комментирует председатель межрегионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Денис Грось.

Летом 2021 года Михаил Дегтярев представил общественности «Программу социально-экономического развития Хабаровского края». Она была разработана при участии членов Народного совета и представителей правительства региона. Программа состоит из семи направлений, развитие которых позволит значительно повысить качество жизни жителей края. Она направлена на улучшение качества услуг ЖКХ, наведение порядка в сфере здравоохранения, дает импульс развитию экономики, подстегивает темпы жилищного строительства, а также создает условия для сохранения Амура для будущих поколений.

В стратегии нашли отражение следующие блоки: «Уют и комфорт в каждый дом», «Престижный труд», «Доступное жилье», «Повышение доходов граждан», «С заботой о людях», «Обустроим свой край», «Большой Амур».