«Хотел порадовать дочку»: хабаровчанин четвертый год подряд организовывает грандиозный фейерверк для детей с онкологией

В конце 2021 года акция пройдет уже в четвертый раз Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год - семейный праздник. Однако далеко не каждый человек имеет возможность встретить его в кругу родных и близких. Некоторые из-за рабочего графика, а другие - по состоянию здоровья. На больничных койках Новый год в Хабаровске отмечают пациенты онкологического отделения Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича. Ребятам разных возрастов очень грустно от того, что в этот важный день они «отрезаны» от всеобщего веселья и волшебства. Решить эту проблему и создать для детей праздник взялся хабаровчанин Геннадий Шевченко. Уже в четвертый раз мужчина собирается организовать грандиозный фейерверк для ребят с онкологическими заболеваниями. К благотворительности Геннадия подтолкнула личная история.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

2018 год. До Нового года остается совсем немного времени. Семья Шевченко потихоньку начинает готовиться к празднику. Однако все понимают, что встретить его полным составом не смогут - дочь Геннадия госпитализируют в онкологическое отделение.

- Когда моя дочь попала в это отделение, и уже было понятно, что Новый год она встретит не с нами, а в палате, я начал думать, как ее можно было бы порадовать в новогоднюю ночь. Я хотел дать ей понять, что праздник не пройдет мимо нее, и поэтому решил сделать фейерверк под окнами. Но обижать других детей и ухудшать их моральное состояние я не хотел, - рассказал «КП» - Хабаровск» Геннадий Шевченко, организатор акции.

Мужчина понял, что если и запускать фейерверк, то для всех, чтобы праздник наступил для каждого. Особенно учитывая то, что в 2018 году окна отделения выходили на пустырь, из-за чего все фейерверки, которые должны были запускать жители Индустриального района, были бы недоступны для глаз ребят.

- Я решил организовать сбор средств, чтобы сделать фейерверк для всех, а также пригласить Деда Мороза и Снегурочку, - добавил Геннадий.

Деньги удалось собрать к нужной дате и устроить настоящий праздник. Геннадий понадеялся, что его идеей заинтересуется какой-нибудь благотворительный фонд и возьмет акцию под свое крыло. Но, увы, желающих не нашлось, поэтому в 2019 году хабаровчанин повторил праздник и решил сделать это традицией.

СКАЗКА НАЯВУ

Сценарий праздника на каждый год одинаковый. В этом году запуск фейерверков начнется 31 декабря в 20:00. Главные роли в небольшом представлении сыграют Дедушка Мороз и Снегурочка. Роль главного волшебника исполнит организатор волонтерского движения «Потому что могу» Павел. Геннадий же будет следить за четкостью исполнения всех действий.

- План действий таков. Вечером 31 декабря под окнами детского онкологического отделения будет, как бы мимо, проходить Дед Мороз со Снегурочкой. Заметив детей в окнах, он поприветствует их. После встанет в задумчивую позу на несколько секунд, как бы размышляя, что подарить детям, это объяснят им родители. Подняв руку вверх, Дедушка Мороз даст понять детям, что есть идея. Затем ударит посохом три раза, и на третий начнется первый фейерверк примерно на 20 залпов. После окончания первого акта Дед Мороз покажет, что слишком слабо получилось, и начнет призывать детей считать вместе с ним. Начинается отсчет, и вновь на три запускается основная часть фейерверка примерно на 500 залпов продолжительностью около пяти-семи минут. После Дед Мороз повернется к детям, коснется своего мешка, а затем посохом покажет на все окна, как бы выдавая подарки, которые подготовят родители, - поделился задумкой Геннадий.

Фейерверками занимаются профессионалы. Фото: из личного архива героя публикации.

Чтобы осуществить задуманное, необходима работа большой команды. О проведении акции обязательно предупредят пожарных - этим займется главный врач больницы Иван Гончаров. Всех родителей заранее предупредят и расскажут им сценарий акции. Знакомые Геннадия помогут в доставке Деда Мороза и Снегурочки. А вот самим фейерверком будут заниматься профессионалы. Компания, в которую обращается Геннадий, самостоятельно собирает «батареи» для запуска, а также выделяет специалиста и необходимое оборудование.

ПОУЧАСТВУЕМ В АКЦИИ?

В 2020 году на создание праздника ушло 250 тысяч рублей. В этом году выросли цены, и появилось трехэтажное здание, которое закрывает обзор. Из-за него придется покупать более мощные снаряды, чтобы никто ничего не упустил. По предварительным расчетам, на новогоднее чудо понадобится от 300 до 350 тысяч рублей. Уже собрано около 100 тысяч рублей. Присоединиться к акции может любой желающий.

- Тех, кто желает помочь, прошу перевести по 10, 50 или 100 рублей, можно, конечно, и больше, - добавил Геннадий Шевченко.

Средства можно отправить на карту Сбербанка по номеру телефона 8 924-215-20-25 (быстрый платеж подключен) или по номеру карты 2202 2016 0690 3611 (Геннадий Юрьевич Ш.). Средства будут собирать до 20 декабря.

В будущем Геннадий планирует расширять акцию. Например, посадить елку напротив отделения, чтобы каждый год ее украшать. Остальные идеи мужчина пока держит в тайне.

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