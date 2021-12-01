«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Новогодняя игрушка»

Прием заявок и голосование продлятся с 3 по 22 декабря Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Новогодняя игрушка».

Проголосовать за участников можно по ссылке.

Условия участия в конкурсе просты. Необходимо сфотографировать новогоднюю игрушку, сделанную вашим ребенком и загрузить фотографию на наш сайт. Игрушка может быть выполнена из любых подручных материалов. Приветствуется оригинальность исполнения. Прием заявок на конкурс и голосование пройдут с 3 по 22 декабря. После этого мы подведем итоги и пригласим победителей в редакцию за призами и наградами от наших партнеров. Награждение состоится 24 декабря.

Внимание! От каждого участника принимается только по одной фотографии!

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Конкурс проходит с 3 по 22 декабря 2021 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки. Подведение итогов 23 декабря, а призы победители получат 24 декабря.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя участника;

- город;

- номер телефона*.

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров. Также заявки можно отправить в WhatsApp по номеру 8-909-809-98-59.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.