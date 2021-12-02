Водители Хабаровского края попали в снежный плен на дорогах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае погода не устает доставлять неудобства автолюбителям. Пришедший в начале недели южный циклон щедро засыпал регион снегом, практически сковав движение транспорта.

За сутки, по сведениям МЧС, больше десятка авто пришлось вытаскивать спасателям из снежной ловушки.

- Водители большегрузных автомобилей столкнулись с трудностями на подъемах и спусках в центре города Хабаровска, а также при маневрировании на основных трассах региона, - рассказали в ведомстве.

Помогали автомобилистам на дорогах и сотрудники ГИБДД. Правда, на себя они взяли заботу о легковушках, которые то и дело угождали из-за наката в придорожные сугробы.

Самым крупным ДТП в первый день зимы стало столкновение семи авто на перекрестке Орджоникидзе - Тихоокеанская.

Полностью закрыли к проезду федеральную трассу до Биробиджана, по дороге в сторону Владивостока выстроилась настоящая очередь из машин.

Сугробы на дорогах Комсомольска тоже попали на видео. В Городе юности снега ничуть не меньше, чем в столице региона.

Тем временем циклон отступает в сторону восточных районов края. В Хабаровске 2 декабря осадков не ожидается. В городе введен режим ЧС.

- В центре идет очистка и вывоз снега. В районах расчищают автобусные остановки, пешеходные переходы. Днем работы будут продолжены с привлечением дополнительной техники. В ближайшее время все силы направим на ликвидацию последствий снегопада, - сообщил Александр Васильев, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.