Водители Хабаровского края попали в снежный плен на дорогах
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровском крае погода не устает доставлять неудобства автолюбителям. Пришедший в начале недели южный циклон щедро засыпал регион снегом, практически сковав движение транспорта.
За сутки, по сведениям МЧС, больше десятка авто пришлось вытаскивать спасателям из снежной ловушки.
- Водители большегрузных автомобилей столкнулись с трудностями на подъемах и спусках в центре города Хабаровска, а также при маневрировании на основных трассах региона, - рассказали в ведомстве.
Помогали автомобилистам на дорогах и сотрудники ГИБДД. Правда, на себя они взяли заботу о легковушках, которые то и дело угождали из-за наката в придорожные сугробы.
Самым крупным ДТП в первый день зимы стало столкновение семи авто на перекрестке Орджоникидзе - Тихоокеанская.
Полностью закрыли к проезду федеральную трассу до Биробиджана, по дороге в сторону Владивостока выстроилась настоящая очередь из машин.
Сугробы на дорогах Комсомольска тоже попали на видео. В Городе юности снега ничуть не меньше, чем в столице региона.
Тем временем циклон отступает в сторону восточных районов края. В Хабаровске 2 декабря осадков не ожидается. В городе введен режим ЧС.
- В центре идет очистка и вывоз снега. В районах расчищают автобусные остановки, пешеходные переходы. Днем работы будут продолжены с привлечением дополнительной техники. В ближайшее время все силы направим на ликвидацию последствий снегопада, - сообщил Александр Васильев, начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
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