Андрей Веретенников: «QR-коды в Хабаровске надолго - важно не потерять предприятия»

Андрей Веретенников, председатель совета по предпринимательству города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Введение ограничительных мер добавило напряжения в бизнес-сообществе в Хабаровске. Сейчас работа предприятий зависит от спада заболеваемости, чтобы были приняты решения со стороны правительства. Как сообщил председатель городского совета по предпринимательству Андрей Веретенников, в краевом центре сейчас два вида напряжения: эмоциональное и финансовое, которое требует выполнять социальные обязательства перед сотрудниками, перед теми, кто взял в аренду помещение и другое. Это особенно касается сейчас малого бизнеса.

- Мы сейчас готовимся к снятию ограничения, связанного со временем работы предприятий общественного питания. Хотя бы до часу, чтобы наши коллеги смогли чуть больше заработать. Здесь все переходит опять в ряд социальной ответственности. У нас есть сотрудники, которым нужно обеспечивать свои семьи. Что касается QR-кодов, то с нами они надолго. Это история, которая дает нам как предпринимателям, либо людям в целом, получить мотивацию для получения тех или иных услуг. Но я понимаю, что есть скрытый смысл во всем, и я уверен, что он не корыстный. Он связан со здоровьем и жизнью людей. Сделал прививку, значит, ты участвуешь в истории под названием коллективный иммунитет. В Москве был выработан ряд мер, который нам очень важен. Продлили мораторий на 2022 год в части проверок. Очень важно, что сейчас мы договорились об отмене НДС для предприятий общественного питания на федеральном уровне, - сообщил гость эфира.